Rechazo una ecotasa en este momento Turismo, patronal y oposición señalan que, además de los años difíciles que ha vivido el sector, el futuro no está despejado

Los empresarios turísticos de Santa Cruz de Tenerife, la oposición parlamentaria e incluso la responsable de Turismo del Gobierno, Yaiza Castilla, han salido al paso de la reclamación de la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, de aplicar de manera inmediata una ecotasa en el archipiélago y puntualizan que «no es el momento».

La dirigente de Podemos, en un artículo de opinión publicado en CANARIAS7 ha vuelto a poner sobre la mesa este viejo debate y una vieja propuesta que ya se rechazó en el Parlamento de Canarias en 2015 después de una iniciativa presentada por Nueva Canarias.

Ante la posibilidad de contar con un nuevo impuesto para el sector turístico, Coalición Canaria, Partido Popular y Ashotel han vuelto a manifestar su posición contraria, mientras que la consejera de Turismo entiende que este asunto debe ser sometido a un estudio riguroso. Aún así, afirma que este «no es el momento» de ponerlo en marcha.

Consenso

Para Yaiza Castilla (ASG), un nuevo impuesto se debe consensuar con el sector turístico y, si se decidiera aplicar, dice, su postura «siempre será que el destino de lo que se recaude sea para mejorar la imagen de nuestro destino y para amortiguar las externalidades negativas que pudiera generar».

En cualquier caso, puntualiza que su posición -reiterada en los últimos años- es que «no creo que sea éste un buen momento para su aplicación». Argumenta que no es solo por los duros años que se han vivido «y de los que todavía estamos recuperándonos» sino por las incertidumbres y amenazas a las que se sigue enfrentando el sector a corto y medio plazo.

Contrariamente a lo que afirma su compañera de Gabinete, la titular de Turismo asegura que «no es el momento de gravar aún más las vacaciones en Canarias, nuestro principal motor económico, puesto que aunque se asevere que los turistas no dejen de venir porque se les ponga una tasa, no es descabellado pensar que al disponer de un menor presupuesto, se contenga su gasto en destino», lo que afectaría a pequeños comercios, restaurantes, etc.

Además, considera que se puede producir una reducción en las pernoctaciones. A su juicio, «las cosas hay que analizarlas bien y valorar su alcance desde una óptica amplia».

Rechazo de la oposición

Desde la oposición, Coalición Canaria y Partido Popular siempre han coincidido en rechazar la medida. Tras la propuesta de Noemí Santana, el dirigente nacionalista José Miguel Barragán reclama al Gobierno de Canarias «que diga si ha cambiado de posición» porque, si bien es cierto que este asunto estaba en los acuerdos del Pacto de las Flores, quedó pospuesto, explica.

Rechazo de la ecotasa José Miguel Barragán (CC) «El Gobierno debe decir si ha cambiado de posición» «El Gobierno debe aclarar si ha cambiado de posición sobre la ecotasa, puesto que, aunque estaba incluido en el pacto, decidió posponerlo. Creemos que no es el momento oportuno» Fernando Enseñat (PP) «Es una ocurrencia electoral y un disparate de la izquierda» «Una ecotasa e penalizar y encarecer el turismo en el peor momento, porque la recuperación no está consolidada. Es una ocurrencia electoral y un disparate de la izquierda» Juan Pablo González (Ashotel) «Salimos de años delicados y hay nubes en el futuro» «Estamos saliendo de un momento delicado y hay nubes en el horizonte. Está fuera de contexto gravar al sector porque gana mucho dinero. Ya pagamos muchos impuestos».

Asimismo, mantiene que Canarias se puede ver afectada por la estrategia de la Unión Europea y los impuestos al queroseno y a la aviación, porque aunque quedó exceptuada con el visto bueno de la Eurocámara, aún debe ser aprobado en el Consejo y la Comisión Europea. A juicio de Barragán, «ante lo que está por venir, no es para nuevas figuras impositivas».

Tampoco el diputado del Partido Popular Fernando Enseñat considera que se deba aplicar este impuesto porque sería «penalizar y encarecer el turismo en un momento en el que la recuperación no se ha consolidado y el invierno viene con muchas incertidumbres». El parlamentario popular recomienda a Noemí Santana «que se deje de ocurrencias» y «gestione mejor sus áreas».

«Voracidad recaudatoria»

Por su parte, el gerente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), Juan Pablo González, se muestra sorprendido por las manifestaciones de la consejera Santana ya que «el turismo ya contribuye con 2.400 millones al año a las arcas públicas».

Critica que la balanza entre lo que aporta el sector y lo que se invierte desde lo público «siempre está a favor de las administraciones públicas». Asimismo, y teniendo en cuenta los fondos extraordinarios que las administraciones están recibiendo de Europa «es aún más incomprensible esta voracidad tributaria de querer cada vez más recursos sin saber siquiera cómo se van a gastar».

Agrega que «estamos saliendo de una situación delicada y tenemos nubarrones en el horizonte por los sobrecostes energéticos o los efectos de la guerra de Ucrania y la inflación», por lo que considera «fuera de contexto gravar al sector asegurando que está ganado mucho dinero». Apostilla González al respecto que «si ganan mucho dinero, ya pagan muchos impuestos».