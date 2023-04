Los trámites se eternizan en los ayuntamientos canarios y pasan hasta 3 años para una licencia

El plazo reglamentario establecido para la concesión de licencias de obras mayores cuando se cumplen todos los requisitos es de un máximo de tres meses, pero en Canarias se supera con creces ese tiempo y en algunos casos llega a sobrepasar los tres años, según denuncian los constructores. Ante la acumulación sistemática de retrasos que frenan la puesta en marcha de proyectos asociados a importantes inversiones, la Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco) de Santa Cruz de Tenerife ha optado por llevar ante el Diputado del Común las «demoras indebidas» en la concesión de licencias.

El presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo, y el miembro de la junta directiva de la patronal, Fernando Vega, mantuvieron ayer una reunión con Rafael Yanes para exponerle la «inmensa preocupación» del tejido empresarial de las islas ante la «ineficacia, lentitud e inoperancia» de las oficinas técnicas municipales y gerencias de urbanismo. Una de las principales quejas es que la práctica totalidad de los empleados públicos que deben gestionar la concesión de licencias de obras mayores están acogidos al teletrabajo. Fepeco se ha mostrado desde el primer momento muy crítica con la opción de mantener el teletrabajo en la administración una vez superada la pandemia, porque considera que retrasará aún más los trámites y no hará sino empeorar las cosas.

En un comunicado, la patronal tinerfeña de la construcción señala que pese a que la administración tendría que gestionar las licencias en tres meses, el promedio «cuando hay suerte» es que una licencia salga adelante a partir del año y medio de entrar la solicitud en el ayuntamiento correspondiente, «llegándose incluso a una espera superior a tres años». Ante esta situación generalizada, FEPECO denuncia que nadie asume la responsabilidad de los retrasos ni las penalizaciones. «Ni los políticos, por un lado, ni los funcionarios, para los que parece ser que el tiempo no existe», señalan en la nota, «porque a final de mes cobran igual, hagan o no hagan, incluso con un plus de productividad que nadie mide», añaden.

Los representantes empresariales le trasladaron al Diputado del Común que la Administración pública canaria es «fallida, artificial e inútil» porque se ha demostrado incapaz de gestionar los distintos expedientes en los plazos reglamentarios, con la rapidez necesaria y «la prontitud que merecen los millones de euros que están esperando encima de las mesas de los funcionarios o de los sofás de los que están teletrabajando», indican.

FEPECO considera que con la acumulación de demoras injustificadas en la concesión de licencias de obras mayores se están «incumpliendo sistemáticamente» los derechos de los ciudadanos y de los empresarios, con la «dejadez estéril de sus funciones y obligaciones de servicio público» por parte de las administraciones públicas.

Los constructores advierten asimismo que la solución para desatascar el cuello de botella generado por «creado por una Administración desorganizada, anárquica y sin rumbo alguno», no pasa por la vía legislativa. «En Canarias no hacen falta más leyes, ni más normativas urbanísticas, sino cumplir en tiempo y forma las que están vigentes», señalan.

Tras verse con Yanes, FEPECO señala que a partir de ahora, los empresarios de la construcción que tengan retrasos en la concesión de licencias, podrán presentar sus quejas ante el Diputado del Común, al que agradecen que esté «ayudando a solventar muchos asuntos empantanados».