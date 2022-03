Torres se reunirá con Montero y Ribera para fijar las medidas antiinflación

El Gobierno de Canarias seguirá en el banquillo de la toma de decisiones sobre la inflación hasta que el entrenador Pedro Sánchez le pida salir a jugar. Será previsiblemente en la reunión convocada para el 21 de marzo con los ministerios de Economía, Hacienda y Transición Ecológica cuando plantee al Estado un paquete de medidas destinadas a compensar a los sectores más afectados por la guerra de Ucrania.

«Ninguno se quedará atrás, como tampoco pasó en la crisis de la covid», aseveró este jueves en comisión parlamentaria el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda Sebastián Franquis. Respondía así al nacionalista Oswaldo Betancort, que le inquirió sobre cómo pensaba evitar la escalada de precio de los fletes del transporte de contenedores hacia la península.

El consejero fue rotundo al asegurar que el transporte, la construcción, la industria y el comercio obtendrían ayudas directas, pero habría que esperar a las próximas semanas para anunciarlas. El Ejecutivo canario también parece haber articulado ya algunas propuestas de cara al Consejo de Ministros, consensuadas el día anterior con las patronales y sindicatos en el Consejo Asesor de Torres, quien les trasladó el pacto nacional sellado en La Palma.

En este sentido, Franquis aseguró que existe «un gran consenso» en torno a las medidas a adoptar, pese al debate sobre la rebaja de impuestos que defienden las patronales y la oposición. Mantienen así el pulso a un Gobierno que se ha mostrado firme en su negativa, no solo porque considera que no dará solución a un problema de escasez de materias primas sino porque mermaría la recaudación pública y, aparte, el tipo impositivo del IGIC en el precio de la luz y los hidrocarburos es el del 0%. El Ejecutivo canario tampoco ve coherente que se reclamen ayudas directas al mismo tiempo que bajar impuestos porque es «contradictorio y no se sostiene».

En aumento La tasa de variación anual del IPC en Canarias en febrero creció trece décimas con respecto al mes anterior, antes del estallido de la guerra. Una cifra que se prevé que continúe al alza.

Betancort insistió, sin embargo, en la urgencia de tomar acción ante la escalada de precios. El diputado hizo un repaso por el contexto actual, partiendo de una cifra de inflación alta registrada incluso antes de la guerra rusa. Advirtió de que la Federación de Transportes pronostica que en apenas dos semanas el precio de la gasolina en Canarias llegará a los dos euros por litro, lo que repercutirá en todos los sectores productivos y, por ende, en la cesta de la compra.

También se hizo eco de las denuncias de ganaderos y pescadores: alrededor de 700 de estos últimos han anunciado que dejarán de faenar porque con los precios del combustible no les sale rentable. «En Canarias todo sube menos los sueldos», apostilló el diputado.

Por su parte, Franquis reconoció la crisis que atraviesan estos sectores, pero también pidió no hacer «demagogia». A su juicio, Canarias aún no ha notado las consecuencias económicas de la guerra, que vendrán a acentuar las generadas durante la pandemia. El verdadero impacto se medirá, pues, en función del tiempo en que se prolongue.

Con todo, el mensaje que ha venido repitiendo el Gobierno regional desde el inicio del conflicto es que el archipiélago cuenta con «garantías» para afrontar esta coyuntura. En este sentido, el turismo, la sanidad y la seguridad son los grandes baluartes que mantienen la economía canaria. «Contamos con recursos propios, además de los que podamos recibir del Estado y de la UE», explicó el consejero en la comisión.

A finales de este mes y previo al Consejo de Ministros -con María Jesús Montero y Teresa Ribera- se celebrará, también, el Consejo Europeo, donde Pedro Sánchez propondrá desacoplar el gas del precio de la energía. Una medida que permitirá un gran ahorro en la factura de la luz y que será un primer tiempo que marcará la agenda a nivel nacional. «Estamos afrontando una crisis internacional y requiere una respuesta global», añadió Franquis.