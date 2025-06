Torres dice que el protocolo sobre menores asilados estará esta semana

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 18 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Esta vez sí. Después de dos aplazamientos, este martes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, respondió al senador Pedro Manuel Sanginés (CC) en la Cámara Alta sobre los pasos que ha dado el Ejecutivo central para acatar el auto del Tribunal Supremo sobre los menores migrantes solos con asilo. Y la respuesta fue concreta: esta semana estará listo el documento sobre el protocolo a seguir y lo llevarán al Alto Tribunal en la vista de la próxima semana.

«Estamos trabajando con el Gobierno de Canarias para poder cumplir con los plazos de 15 y 30 días que nos dio el Supremo, estamos trabajando de manera conjunta y con un documento único», dijo Torres.

Sanginés, que ha visto su pregunta retrasada en dos ocasiones, aprovechó para recordarle al ministro que ni el Estado ni las comunidades autónomas estaban cumpliendo con Canarias. «La solidaridad es de boquilla», lamentó, «porque sus guerras partidistas se han impuesto».

El senador canario achacó a Torres que el Gobierno central no ha declarado aún la contingencia migratoria extraordinaria en la que se encuentra la comunidad, al estar sobrepasada en más del triple su capacidad ordinaria de acogida a menores migrantes no acompañados. Y le afeó que de esta manera no podía activarse el real decreto que modifica la Ley de Extranjería y que permite el reparto de los menores entre comunidades. En las islas hay en estos momentos más de 5.600 menores extranjeros solos, y más de 1.100 han solicitado asilo político.

«La única esperanza es que sea la justicia quien les obligue a cumplir», afirmó Sanginés.

Torres, sin embargo, defendió la labor del Gobierno y le recordó que la «voluntad» del Ejecutivo central era «solucionar los problemas». De hecho, nombró las tres conferencias sectoriales de Infancia y achacó al PP que ni siquiera se pudo celebrar la tercera por su oposición. «Seguimos trabajando con lealtad. Lo que no es de recibo es que diga que el Gobierno de España no quiere el reparto. Dígaselo a quienes no quieren: PP y Vox», dijo.