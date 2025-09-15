Torres critica que se dé más relevancia a la suspensión de la Vuelta que al conflicto en Gaza El ministro lamenta que «sigan muriendo niños desnutridos» y califica de «genocidio» la situación enclave

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este lunes que la suspensión de la última etapa de la Vuelta ciclista a España debido a las protestas propalestinas en Madrid «no debería ser noticia», ya que, a su juicio, centrarse en un evento deportivo contribuye a «trivializar» el conflicto en Gaza.

«Si la noticia es si una prueba deportiva se celebra o no, estamos trivializando lo que realmente está ocurriendo en Gaza. La noticia, lamentablemente, es que siguen muriendo niños desnutridos y niñas, y que estamos ante un genocidio», afirmó Torres en una entrevista en el programa Buenos Días Canarias de RTVC, recogida por Europa Press.

El ministro criticó que se priorice el impacto en el deporte por encima del drama humanitario en Gaza y subrayó que lo urgente es «frenar una situación de absoluta inhumanidad». También expresó que echa en falta una posición clara del Partido Popular respecto al conflicto, al considerar que el principal partido de la oposición no reconoce que se está ante «una situación genocida», lo que, según él, lleva a que la ciudadanía se manifieste.

Por otro lado, Torres se refirió a las declaraciones del secretario general del PP, Miguel Tellado, quien en un acto reciente habló de «cavar una fosa» para el Gobierno de Pedro Sánchez. El ministro consideró que esa expresión no fue un lapsus, sino un «símil macabro» con una alusión directa a la Guerra Civil.

«No fue un error espontáneo. Lo llevaba escrito. Todo lo que dijo es una metáfora, un símil macabro, porque hablar de fosas y de depositar restos remite directamente a la Guerra Civil española», argumentó Torres.

Asimismo, reprochó a Tellado que haya empleado esa expresión siendo un representante público elegido democráticamente y afirmó que sus palabras han causado «vergüenza» a muchas personas que aún hoy intentan recuperar los restos de familiares desaparecidos.

Tellado realizó estas declaraciones en un acto en Pamplona, donde afirmó que «este puede ser el último curso político» del actual Ejecutivo, al que calificó de «agonizante», y añadió: «Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país».

