Las tierras raras de las aguas cercanas a Canarias, telón de fondo de la cumbre hispano-marroquí Sánchez y Akhannouch firmarán hoy una decena de acuerdos en la reunión de alto nivel en la que las islas pidieron participar en cumplimiento de la agenda canaria

CANARIAS7 / EFE Las Palmas de Gran Canaria / Madrid Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe este jueves en la Moncloa al primer ministro marroquí, Aziz Akhannouch, en el marco de la XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) de ambos países y donde se firmarán más de una decena de acuerdos sobre agricultura y pesca o la lucha contra los extremismos, entre otros. Y Canarias tiene la vista puesta en esta cumbre dado que hay asuntos que afectan directamente al archipiélago. Uno de ellos, el del acceso a las tierras raras que hay en los fondos de las aguas cercanas a las islas.

En concreto, se trata de los montes submarinos como el Tropic, donde se cree que hay recursos minerales estratégicos como el telurio y el cobalto, entre otros, que Marruecos quiere explotar.

Como ha puesto de manifiesto la publicación Atalayar, cercana al entorno alauita, tanto España como Marruecos han manifestado su interés en estos recursos, que no hay que olvidar que la Unión Europea también llama a buscar dada su enorme dependencia de terceros para lograrlos. Pero explotarlos en el Monte Tropic es muy difícil por ahora, dada la profundidad y complejidad requerida para los sistemas de extracción. La cumbre del monte está a 1.000 metros de profundidad, mientras que los depósitos potencialmente explotables se localizan a más de 3.000 metros. Por ello se calcula que se podrían tardar entre veinte y treinta años en lograr la tecnología necesaria. Lo que sí está en juego en la actualidad es de quién son las aguas y las limitaciones fronterizas por mar entre Marruecos y España, esto es, Canarias.

La agenda canaria

Las islas apelan a la agenda canaria para reivindicar su participación en la RAN, pues en el acuerdo de investidura firmado entre el PSOE y CC, lo que daba a los socialistas el voto positivo de la diputada Cristina Valido, incluye un epígrafe en el que se expresa claramente que Canarias puede estar presente al tratarse de tres asuntos fundamentales: delimitación de los espacios marítimos, control de movimientos migratorios y explotación de recursos naturales».

Sin embargo, ya este miércoles el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reconocía que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, le respondía negativamente a su pretensión.

Según informó el Ejecutivo en una nota de prensa, la reunión entre España y Marruecos se celebra «en un momento especialmente positivo» para las relaciones bilaterales y tiene el objetivo de reforzarlas «construyendo una relación más moderna, global y transversal», con visión compartida sobre los retos actuales como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el cambio climático o la transición energética sostenible.

Por eso, se van a ratificar también acuerdos relacionados con la transición digital de las administraciones públicas, la prevención de desastres naturales, el deporte, la educación, la formación y la igualdad de género.

Como previa a esta 13ª cumbre hispano-marroquí, que en esta ocasión le corresponde organizar a España después de que la última tuvo lugar en Rabat en febrero de 2023, este miércoles se celebró un foro empresarial bilateral. El objetivo de este encuentro es aumentar la colaboración empresarial y que las compañías españolas conozcan las prioridades del Gobierno marroquí y las oportunidades de comercio e inversión. A lo largo de la jornada participaron, entre otros, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; y los presidentes de la CEOE y la CGEM, Antonio Garamendi y Chakib Alj, respectivamente.