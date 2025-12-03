Canarias exige participar en la reunión de alto nivel (RAN) con Marruecos pese a la negativa del Estado El presidente regional recuerda que la agenda canaria recoge esta exigencia

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Canarias quiere participar en la cumbre bilateral entre España y Marruecos aunque reconoce que la política exterior es competencia exclusiva estatal y la negativa del Gobierno de España. Así lo afirmó este martes el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para quien es importante que el archipiélago esté presente en esta reunión porque se hablará de asuntos que «afectan» a las islas.

La cumbre de alto nivel será este miñercoles y jueves.

Clavijo señaló que le había remitido una carta al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y que este le contestó este martes por la mañana. Clavijo expuso que, dado que los asuntos que iban a tratar afectaban a Canarias, era oportuno que las islas estuvieran en la comisión. Sin embargo, el ministro «no considera que deba estar la Comunidad Autónoma de Canarias aunque se hable de temas canarios, cosa que nosotros no compartimos y creemos que no obedece a lo que establece la agenda canaria, pero que garantizaba la presencia en los grupos de trabajo, que nunca se constituyen».

Por eso, añadió, «este es uno de los asuntos que la próxima reunión que tenga con la vicepresidenta primera -María Jesús Montero- pondré sobre la mesa, porque independientemente de que las relaciones exteriores sean competencia del Estado, cuando afectan en el caso de Marruecos, es evidente que una de las comunidades autónomas más afectadas es Canarias, creemos que por transparencia y por coherencia y porque se firmó en una agenda canaria Canarias debe estar presente. Solo queremos estar presente. Obviamente no somos competentes para marcar las relaciones exteriores de un país, pero sí por lo menos estar presentes para saber de lo que se habla», remarcó el presidente regional.

Y efectivamente, en el acuerdo de investidura firmado por CC y el PSOE hace dos años, la «agenda canaria» incluye un epígrafe en el que se expresa claramente que Canarias puede estar presente en estas reuniones. «Canarias estará presente, con representación propia garantizando siempre un diálogo previo, en negociaciones que el Estado mantenga con el Reino de Marruecos en las materias que afectan a la Comunidad Autónoma», señala el punto siete del acuerdo. «Sobre todo en tres asuntos fundamentales», prosigue el texto: «delimitación de los espacios marítimos, control de movimientos migratorios y explotación de recursos naturales».

En similares términos se recoge esta pretensión en el texto elaborado por el Ejecutivo regional y que se negocia con el Gobierno de España para la aprobación del llamado decreto canario.