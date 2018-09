Tamara Raya: «La agenda canaria se cumple pese a las dificultades»

—Cien días de Gobierno socialista y un otoño caliente por delante. Decisiones polémicas, rectificaciones, dos dimisiones forzadas... En el comienzo del nuevo curso político, ¿qué balance hace de estos tres meses?

— Creo que el balance para la sociedad es muy positivo, en apenas cien días hemos sido capaces de adoptar medidas importantes que revierten directamente en la ciudadanía, como recuperar la sanidad universal, y aplicar políticas que España estaba esperando hace mucho tiempo. Las decisiones polémicas, como la de exhumar los restos de Franco, no entran en contradicción con otras prioridades que también se han abordado y así lo hemos demostrado: se han tomado medidas en educación, en sanidad, en empleo. Estamos demostrando que más allá de la foto hay una política de compromiso real, y eso solo en cien días.

—¿Considera que exhumar a Franco del Valle de los Caídos es una prioridad para la sociedad?

— En mi opinión sí lo es. E insisto en que no es incompatible con atender otras prioridades como la mejora de los servicios públicos esenciales. Cuando un Gobierno hace su tarea tiene que abordar todos los frentes. Después de cuarenta años, una democracia consolidada como la española no puede permitirse mantener con fondos públicos el mausoleo de un dictador que generó tanto sufrimiento al país.

—Con un Gobierno en minoría y en una situación de enorme inestabilidad política, ¿cree que Pedro Sánchez podrá agotar la legislatura o habrá elecciones anticipadas si no logra sacar adelante los Presupuestos Generales de 2019?

— El compromiso que adquirió el presidente del Gobierno fue claro, su intención es agotar la legislatura. Pero somos muy conscientes del número de diputados que tenemos y de que necesitamos alcanzar acuerdos con distintas fuerzas políticas. Al final, un proyecto de presupuestos define la hoja de ruta que tiene un Gobierno para el país, y por eso haremos el máximo esfuerzo para tratar de que esta ley salga adelante. Pero no se trata de estar por estar, sino de gobernar para poder revertir las políticas del PP que han supuesto un claro retroceso de derechos en la sociedad española. Buscaremos los acuerdos necesarios para aprobar los Presupuestos Generales de 2019, pero habrá que tomar una decisión en función de que salgan o no adelante.

—¿Qué le parece la estrategia de oposición que ha adoptado el PP?

— Me parece llamativa y en algunos casos bastante irresponsable. El PP basa su estrategia en repetir una mentira mil veces hasta que cree que la ciudadanía se la compra. Nosotros cuando estábamos en la oposición nos pusimos al lado del Gobierno en los asuntos de Estado como Cataluña y hasta el propio Rajoy reconoció que el PSOE actuó de forma responsable. Sin embargo ahora vemos todo lo contrario, con acusaciones absolutamente inciertas por parte del PP, que repite como un mantra que hemos pactado con los independentistas y con los batasunos y tenemos un precio que pagar. Nada de eso es cierto. Lo que sí está haciendo el PSOE es cumplir la ley. Pero lo que pretende el PP repitiendo esas mentiras una y otra vez es hacer calar en la sociedad el mensaje del miedo.

—¿Cree que la dimisión de la ya exministra de Sanidad Carmen Montón debilita al líder del Partido Popular, Pablo Casado, también cuestionado por su máster de la Universidad Rey Juan Carlos?

— Lo que es evidente es que Casado se ha quedado sin argumentos y sin excusas. Estoy segura de que hubiera preferido que la ministra de Sanidad no dimitiera porque le hubiera dado amparo y ahora queda en situación de vulnerabilidad. Desde luego, en el Partido Socialista hubiera sido imposible que una persona bajo sospecha como está Casado llegase a ser líder del partido. Pero el PP no tiene ningún pudor en caer en este tipo de contradicciones, critican mucho el marketing político pero son los primeros en utilizarlo sin reparo. De momento somos el único partido que asume responsabilidades y estamos demostrando que estamos aquí con la intención de devolver la credibilidad a las instituciones, pero eso no lo vemos en el resto del partido, no ya solo en el PP donde no dimite nadie, tampoco en otros partidos como Podemos, que también ha tenido casos como el de Echenique o el de Íñigo Errejón y no ha pasado nada. A nosotros se nos exige otro nivel, y me parece muy bien que la sociedad sea exigente, porque estamos dando respuesta, aunque eso haya supuesto dos dimisiones en el Gobierno en tres meses.

—La rentrée también está siendo intensa para los asuntos canarios pendientes en Madrid: el Congreso acaba de aprobar el REF y el Estatuto, que podrán entrar en vigor antes de que acabe el año. ¿Van a seguir avanzando los asuntos pendientes de la agenda canaria?

— Ya están avanzando y además en un momento político complejo, porque ese es el compromiso que adquirió Pedro Sánchez con Canarias en las elecciones generales, a las que nos presentamos con NC con la agenda canaria en nuestro programa, y la estamos cumpliendo punto a punto a pesar de que no estamos en una situación política tranquila. Los asuntos de la agenda canaria están garantizados y estamos dando buena cuenta de ello pese a las dificultades.

—Usted ha sido ponente del REF económico. El texto aprobado, ¿es el REF que Canarias necesita en este momento?

— Ya hemos dicho que a los socialistas canarios nos hubiera gustado que la revisión del REF hubiera sido más profunda, porque han pasado 24 años desde que se aprobó el texto vigente y, en ese tiempo, el modelo económico y social de la Comunidad Autónoma ha cambiado muchísimo. Creemos que habría que haberle dado la vuelta completamente, pero todas las fuerzas políticas hemos tenido que hacer renuncias para llegar a un acuerdo y sin perder la perspectiva de que la próxima revisión será en 2021, nos parece que el resultado final es satisfactorio.

—¿Le sorprendieron las críticas que realizó Ciudadanos y el voto en contra de Podemos?

— Me sorprendió muchísimo la intervención en comisión de la portavoz de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, porque dijo que el nuevo REF le parece un documento poco ambicioso, algo que entra en contradicción absoluta con la actitud que ha mantenido su partido, porque quiero destacar que Ciudadanos, que no participó en la propuesta inicial porque no tiene presencia en el Parlamento canario, tenía una excelente oportunidad en el Congreso de los Diputados para hacer aportaciones que enriquecieran en texto y solo presentó cuatro enmiendas. Repito, solo cuatro enmiendas. Pero luego hemos escuchado un discurso incoherente acusando a los demás partidos de mantener una especie de pacto secreto y oscuro para rechazar sus propuestas, el discurso que mantienen en todos los asuntos porque es lo mismo que dicen con el Estatuto de Autonomía. Podemos, sin embargo, aunque al final votó en contra, sí ha hecho un esfuerzo tremendo porque presentó prácticamente un texto alternativo, otra cosa es que no estén de acuerdo con el REF que se ha pactado, pero han trabajado mucho para aportar mejoras.

—¿Están justificadas las quejas del Gobierno canario porque los ministros que visitan las islas no se reúnen con los consejeros?

— Esa es una polémica bastante artificial. En realidad creo que solo ha sucedido en una ocasión y responde únicamente a que las visitas de los ministros se coordinan con la delegación del Gobierno y no siempre resulta fácil cuadrar agendas. Al final para tratar los asuntos relevantes es más práctico que los consejeros se trasladen a Madrid para reunirse con los ministros, como se está haciendo. Pero me llama mucho la atención que sea Coalición Canaria quien lo diga, porque en las islas estamos acostumbrados a que distintos cargos institucionales de CC visiten municipios gobernados por alcaldes socialistas y se enteren por la prensa.