Tamaimos presenta a Primero Canarias 21 propuestas para reivindicar la identidad canaria Entre los pilares que sustentan esta agenda destacan la lengua y el dialecto canario, el arte, educación, deporte y el legado Amazigh

El presidente de la Fundación Tamaimos, José Miguel Martín, ha presentado a los miembros de Municipalistas Primero Canarias un listado de 21 propuestas «para la próxima década» que busca reivindicar la «cultura e identidad con sentido propio» en las islas.

Se trata de la Agenda Tamaimos, con un contenido «innovador», que persigue el «avance en el seno de la sociedad» de Canarias, según ha explicado a los periodistas el presidente de esta fundación dedicada al fomento de la cultura y la identidad canaria, que ha comenzado a reunirse con los partidos políticos.

Martín ofrece a los partidos políticos que se «se apropien de ellas, si así lo consideran, que las usen, que les den vueltas, que las discutan y finalmente, ojalá se animen a llevarlas a cabo».

Entre los pilares que sustentan esta agenda destacan la lengua y el dialecto canario, el arte, educación, deporte y el legado Amazigh, desde «una Canarias que se reivindica a sí misma en clave moderna y contemporánea».

Son propuestas que «miran hacia el futuro» porque en Canarias «hace falta reivindicarnos a nosotros mismos como una realidad, no exactamente como nos ven desde fuera en segundo plano» para así «ser protagonistas de nuestro destino».

Entre sus sugerencias ha dicho que figura una ley para la defensa y la promoción del dialecto canario, que «está siendo atacado injustamente por distintas razones y frentes»; el regreso de la selección canaria de fútbol, como «un elemento cultural contemporáneo que interesa reivindicar»; una mayor conexión con los archipiélagos de la Macaronesia; y que se visibilicen los topónimos de Canarias.

Esta agenda también propone para la próxima década la creación de una agencia canaria de Inteligencia Artificial para poder «ponernos en hora con el sino de los tiempos, en clave soberana y en clave también de sostenibilidad».

La cultura e identidad canaria «no es algo del pasado y que tiene que ver exclusivamente con la etnografía y el folclore» porque «somos un pueblo vivo, moderno y actual»

La misma idea ha destacado el presidente de la Comisión Gestora de Municipalistas Primero Canarias, Óscar Hernández, quien ha considerado «fundamental» tener un «espacio de encuentro y mesa de debate» que cuente «no sólo con las propuestas de resolución a la problemática, sino además también la identidad y la comunidad».

Para Hernández, es necesario «trabajar en aquellos elementos que nos diferencian del resto de otros pueblos» y aunque hay muchas cosas que «ya se vienen haciendo desde las instituciones, también falta una mayor profundización en ese tipo de trabajos, tareas para la defensa de la identidad».

Primero Canarias, ha dicho, defiende que «la identidad canaria es una manera también de profundizar en el ánimo del desarrollo de nuestra comunidad».

