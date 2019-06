Soria maniobró contra Asier Antona

En una entrevista en Cope Canarias, el político herreño intenta ofrecer una batería de explicaciones acerca de cómo fue -según su visión- la intervención del exministro de Industria en la crisis, que ha tenido como primera consecuencia la caída en desgracia de la actual secretaria general, Australia Navarro, después de que fracasaran dos intentos de acuerdo entre CC y el PP.

Según esta versión, CC se dirige a la dirección nacional del PP planteándole la posibilidad de vetar a su presidente regional, Asier Antona: “Le piden a Madrid y le dicen, no podemos gobernar por el tema [de que Ciudadanos veta a Fernando Clavijo por estar imputado], Casimiro [Curbelo] tiene esa dificultad, el tema, y nosotros apoyamos a la secretaria general y en este caso que es Australia Navarro”, relata literalmente Manuel Fernández.

“Y Madrid recibe la oferta” de Coalición Canaria, y continúa la prosa de Fernández: “Madrid analiza el tema y ve la cuestión. Llaman a Asier y Asier dice que no acepta el cambio porque él es el presidente y el candidato y que las demás islas no aceptan eso tampoco. Y entonces es cuando interviene Soria, muy ligeramente; le pregunta la nacional: ¿tú qué opinas de esto que Asier dice que no lo ve? Hombre, cómo no, lo primero es el partido, y después los personalismos, yo voy a ver qué opinan los presidentes insulares”, sugiere el herreño que pudo haber expresado el exministro, animado por «su acercamiento y su prestigio» entre esos dirigentes isleños. Siga leyendo aquí.