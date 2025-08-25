Los servicios de emergencias: a la huelga hoy ante el plan de división del Gobierno canario Los sindicatos están llamados hoy a una reunión con los consejeros de Sanidad y Política Territorial y en la que se les explicarán los planes del Gobierno con GSC

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 24 de agosto 2025, 23:36 | Actualizado 23:48h.

Los trabajadores de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC) comenzaron hoy a las 12 de la noche una huelga de carácter indefinido. De esta manera la plantilla de CECOES 112, el Servicio de Urgencias Canario (SUC), el Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, el Transporte Sanitario No Urgente (TSNU) y del resto de unidades de la empresa pública GSC pretenden mostrar públicamente su malestar con la decisión del Gobierno de Canarias de dividir la gestión de servicios esenciales de emergencias.

Precisamente hoy, día que arranca la huelga -que tiene servicios mínimos del 100%-, están llamados los sindicatos a una reunión con la consejera de Sanidad, Esther Monzon, y el de Política Territorial, Manuel Miranda. También están convocados el viceconsejero de Emergencias, Marcos Lorenzo, y el director general de Emergencias, Fernando Figuereo. El objetivo es explicarles lo que pretende el Gobierno con la división de los servicios. Según los acuerdos que se den en ese encuentro podría suspenderse la huelga para seguir negociando, como apuntan los sindicatos.

Los comités denuncian la «posible ruptura» de un modelo integrado altamente valorado tanto por la ciudadanía como por el Parlamento de Canarias, destacan desde SGC, con una valoración «insuperable» durante más de tres décadas. Afirman que eso ahora se pone en riesgo «por decisiones adoptadas de espaldas a los equipos y a la sociedad». Además temen que con la división no se respeten los derechos laborales de los trabajadores y adquiridos durante 30 años.

GSC es una empresa pública del Gobierno de Canarias que depende de Consejería de Sanidad y de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Agua. Su Consejo de Administración lo preside la consejera de Sanidad, Ester Monzón; su vicepresidencia la ostenta el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda. Durante 30 años de funcionamiento el reparto de poder ha sido satisfactorio «con sus rifirrafes», explica el presidente del comité de empresa de GSC en Las Palmas y representante por CC OO, Andrés Carlos Hernández.

La decisión del Consejo de Administración de separar la empresa se ha tomado sin consenso ni negociación con los 300 trabajadores. Si la medida se aprueba «todo el personal del Servicio de Urgencias Canarias (SUC) se quedaría en el GSC, tal y como está ahora, pero el personal que pertenece a Emergencias, a toda la parte del centro coordinador del CECOES 112, se iría a otra empresa pública (Gesplan) en la que el presidente del Consejo de Administración es el consejero de Política Territorial».

Esto resultaría en que, «evidentemente, el personal que trabaja en Emergencias pertenecería a dos empresas públicas», señala Hernández, con los consiguientes inconvenientes. «Vamos a perder en calidad de coordinación de emergencias, en gestión de emergencias, porque las directrices serán de dos empresas diferentes, distintas, y cada una tendrá sus rangos jerárquicos y su forma de trabajar, y darían instrucciones al personal de dos empresas diferentes. Entonces, la coordinación sería bastante peor», vaticina el representante de los trabajadores de SGC.

Pero no todo está dicho. Aunque no hay mesa de negociación, sí ha habido entre el Gobierno de Canarias y los trabajadores algún acercamiento. Recientemente el nuevo director del Servicio Canarios de Salud (SCS), Adasat Goya, se reunió con los representantes de los trabajadores en ambas provincias. La Consejería de Sanidad está valorando nuevamente el futuro de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias.

Los trabajadores de SGC «pensamos que habría repercusión a la hora de gestionar las emergencias», afirma Carlos Andrés Hernández, que lo explica con un ejemplo claro. «Ahora mismo todo el personal directivo, o sea, el director del CECOES 112, la directora del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y todo su equipo, los dos equipos de las dos direcciones, pertenecen a la empresa GSC, todo el personal. Entonces, claro, al dividir la empresa, esos directores serían de diferentes empresas y tendrían que acatar las directrices de cada empresa. Y eso es lo que nosotros entendemos que sería un perjuicio para el servicio. Más que nada, porque no hay un motivo de peso para la separación del personal».

Recuerda el presidente del comité de empresa que en octubre de 2024 se reunieron en Tenerife, en sede parlamentaria, con la consejera de Sanidad, el viceconsejero de Emergencias, el director general de Emergencias y el gerente de la empresa pública. «En esa reunión lo que se nos dijo fue que la empresa iba a crecer y que desde el Gobierno, potenciar la plantilla e invertir económicamente» en aplicaciones de gestión de emergencias. En febrero de este año «comenzaron los rumores» de división, hasta que recientemente conocieron que se planteaba una separación de los servicios y la marcha de la mitad a Gesplan. Y uno de los argumentos esgrimidos, relata Carlos Andrés Hernández, es que SGC «es inoperativa» y que «los encargos realizados no llegan a término», cosa que aseguran los representantes sindicales desconocían hasta el momento, además de ser un argumento que no comparten. «A nosotros no nos han dado ningún otro tipo de motivo, ni económico, ni de organización, ni porque la gestión de la emergencia se esté haciendo mal. De hecho, somos reconocidos, el 112 está reconocido», a nivel nacional y europeo por su alta calidad. «Funciona muy bien».