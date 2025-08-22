El Gobierno decreta unos servicios mínimos del 100% para el paro de emergencias que arranca el lunes Los sindicatos consideran que son «abusivos» y estudian su impugnación. Se han llamado a más trabajadores que un domingo o festivo

Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 22 de agosto 2025, 15:35

El Gobierno de Canarias ha decretado unos servicios mínimos del 100% en el paro que comenzará a las 0.00 horas de este lunes y tendrá carácter indefinido en la empresa pública GSC, encargada de la gestión de las emergencias y las urgencias en las islas así como del transporte sanitario, terrestre y aéreo.

Dado que se trata de servicios esenciales porque afectan a la salud y a la vida de los ciudadanos se ha optado por el 100% de los servicios mínimos «para evitar perjuicios a los potenciales usuarios mientras dure la huelga», como consta en la resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

Desde los comités de empresa y la representación sindical de los trabajadores se consideran los servicios mínimos «abusivos» y de ahí que estudian junto a sus servicios jurídicos impugnarlos. Como explica el presidente del comité de empresa en Las Palmas de GSC por CC OO, Andrés Carlos Hernández, los servicios mínimos «superan» los que se fijan para un domingo o un festivo.

Como ejemplo apunta a que mientras el personal que conforma el equipo sanitario de helicóptero y avión, los médicos y enfermeros, prestan servicio de lunes a viernes, durante el paro se incluye en los servicios mínimos a todo el persona con guardia presencial, localizada y disponibilidad.

«Si bien el avión de soporte vital avanzado no presta sus servicios los sábados y domingos -salvo emergencia- resulta imprescindible para la población el poder contar con sus servicios dado que es el único recurso de este tipo para todo el territorio de la comunidad autónoma y el único capaz de trasladar pacientes con emergencia médica a hospitales de la península (como el caso de los tras plantes)», argumenta el Gobierno de Canarias en la resolución de servicios mínimos publicada ayer en el Boletín Oficial de Canarias. Y agrega: «Es indispensable su operatividad para asegurar el traslado urgente de pacientes graves».

Múltiples servicios de urgencias y emergencias, afectados Los servicios afectados por la huelga convocada por los sindicatos en la empresa GSC son el Cecoes 112, al Servicio de Urgencias Canario (SUC), al Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, al Transporte Sanitario No Urgente (TSNU), entre otros. La razón del paro está en la intención del Gobierno de Canarias de «dividir» servicios esenciales, la falta de inversión y el deterioro de la gestión y del trato al personal, según los sindicatos convocantes del paro: CSIF Canarias y CC OO Canarias. El Gobierno pretende que el personal del Servicio de Urgencias Canarias (SUC) se quede en el GSC y que el de Emergencias, al Cecoes 112, lo gestione Gesplan.