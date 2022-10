El Senado rechaza las propuestas del PP para frenar la inmigración

La comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado rechazó este jueves con el voto en contra del PSOE una moción del senador del PP por Gran Canaria, Sergio Ramos, en la que proponía un paquete de medidas para paliar la crisis migratoria en el archipiélago, entre ellas activar las repatriaciones, reducir las plazas de acogida, devolver a los menores cuyos padres estén localizados, aumentar los recursos de la Guardia Civil, Policía Nacional y Salvamento Marítimo y luchar contra las mafias en origen.

No es la primera vez que Ramos defiende estas medidas en la Cámara Alta, incluidas en el documento de mínimos que el PP presentó en la ponencia de estudio del fenómeno migratorio, cuyo informe de conclusiones su partido no apoyó en abril porque no incorporó ninguna de sus propuestas. De hecho, algunos portavoces de otros grupos reprocharon a Ramos que vuelva a someter a debate una y otra vez las mismas iniciativas que ya han sido rechazadas por la Cámara.

«Es cierto que son las mismas propuestas que ya defendí hace unos meses», señaló el senador popular, «pero es que resulta insultante que el ministro Escrivá diga que no existe un problema migratorio en Canarias sin que se le caiga la cara de vergüenza, al menos nosotros hacemos propuestas», añadió. En esta línea, anunció que volverá a presentar la misma iniciativa dentro de unos meses, cuando le corresponda turno dentro de su grupo parlamentario.

Ramos aseguró que no le coge de sorpresa el rechazo del PSOE a su moción, pero lamentó especialmente el voto en contra de los senadores socialistas canarios, que calificó de «incomprensible» dado que conocen los efectos de la inmigración irregular en las islas y sin embargo no apoyan que se refuercen los medios humanos y materiales de las fuerzas de seguridad del Estado o la inmediata instalación del radar del SIVE en la isla de Lanzarote.

Por su parte, la portavoz del grupo parlamentario socialista, Estefanía Martín, acusó a Ramos de proferir «falacias, mentiras y falsedades» y de «fomentar la xenofobia» con la visión que ofrece del fenómeno migratorio. «El PP está dando datos descontextualizados, comparando la llegada de migrantes con el año de la pandemia», expuso, «yo invito al PP a abandonar los eslóganes y a dejar de utilizar la inmigración con fines electoralistas», añadió.

Martín recalcó que cuando el PSOE llegó al Gobierno la red de acogida había sido « desmantelada por el anterior Ejecutivo del PP» y recordó que fue el Partido Popular el que eliminó 13.000 plazas de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Respecto al radar del SIVE en Lanzarote, la portavoz del PSOE aseguró que hasta que esté plenamente operativo la zona está cubierta con el despliegue de un sensor móvil.