El sector crítico de NC, con Sosa a la cabeza, busca apoyos en las islas desde el progresismo

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 3 de febrero 2025, 23:26 Comenta Compartir

Tras la escisión del Bloque Nacionalista Rural (BNR), que lidera Teodoro Sosa, de Nueva Canarias (NC), ahora el llamado sector crítico de los nacionalistas canaristas avanza en la materialización de su nuevo proyecto político.

En pleno proceso de redacción de los estatutos del partido que presentarán entre marzo y abril, esta semana ASBA de Valsequillo celebra asamblea general ordinaria para seguir el camino iniciado por Compromiso por Firgas (Comfir) y el BNR en Gáldar.

«En esta reunión se debatirán asuntos de gran relevancia, entre ellos la desconexión de ASBA del partido Nueva Canarias–Bloque Canarista», reza la convocatoria en la que se llama a acudir a afiliados y simpatizantes pues se tomarán decisiones «que marcarán el rumbo de nuestro futuro compartido».

Después lo hará Roque Aguayro, del municipio de Agüimes, que cuenta en sus filas con el alcalde Óscar Hernández, uno de los líderes locales que apuestan por el nuevo camino marcado por una desconexión después de que no se renovarán los cargos de dirección de NC como pedía el sector crítico. En total, son 14 asambleas o agrupaciones locales correspondientes a Gáldar, Agaete, Guía, San Mateo, Firgas, Teror, Ingenio, San Bartolomé de Tirajana, Arucas, Las Palmas de Gran Canaria, Tejeda, Valsequillo, Agüimes y, con interrogantes, Santa Lucía, ya que en sus filas hay bastante división, pues cuenta con históricos del sector oficialista.

Una vez que se materialice la desconexión de los grupos en Gran Canaria se pasará a recabar apoyos en otras islas. Ya se ha hecho un tanteo inicial en algunos municipios afines de Lanzarote y Fuerteventura, y se ha ido informando de los acontecimientos al sector renovador de esas islas.

La próxima asamblea de desconexión será la de ASBA de Valsequillo, este jueves. Le seguirá Roque Aguayro, de Agüimes

En todo caso, recalcan desde Gran Canaria, el proyecto es de progreso, municipalista, nacionalista, aunque las críticas y acusaciones de lo contrario llegan desde Nueva Canarias, que los relaciona una y otra vez con Coalición Canaria (CC).

Precisamente el alcalde de Gáldar y líder del Bloque Nacionalista Rural (BNR), Teodoro Sosa, aseguró este lunes que seguirá siendo «municipalista, nacionalista y progresista». Estas declaraciones las hizo en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias, en la capital grancanaria, donde se reunió como presidente de turno de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria con el presidente Fernando Clavijo. En la reunión estuvo acompañado por los otros once alcaldes de la comarca.

Sosa insistió en que él no ha cambiado, y que seguirá actuando en política como lo ha hecho siempre.

Así respondía a las declaraciones en Lanzarote del presidente de NC, Román Rodríguez, quien señalaba que el sector crítico de su formación, encabezado por el propio alcalde de Gáldar y en el que se encuadran la mayoría de partidos locales hasta ahora afines a NC, les encontraría «si permanecen en la izquierda», pero que les confrontaría «si giran a la derecha».

«Seguiré siendo municipalista, nacionalista y progresista. Es mi resumen. Seguiré siendo lo que he sido hasta el día de hoy», aseguró Sosa, como ya lo hizo en la multitudinaria asamblea de desconexión del BNR. Lo que no toca por ahora es hablar de alianzas electorales, y menos a dos años vista, ha asegurado en más de una ocasión el líder del BNR que sí que garantiza la estabilidad institucional en el Cabildo de Gran Canaria, donde comparte tareas de gobierno bajo la presidencia de Antonio Morales, miembro de Roque Aguayro.

«Yo he dicho ya que no voy a generar ningún tipo de problema y así lo mantendré, porque creo que los ciudadanos no aceptarían la inestabilidad en las instituciones», reiteró ayer Teodoro Sosa.