Francisco Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 2 de febrero 2025, 00:08 Comenta Compartir

El presidente del Bloque Nacionalista Rural (BNR) aborda la fractura en el seno de Nueva Canarias. Teodoro Sosa (Gáldar, 1975) dice que hay que mirar «con luz larga», esto es, más allá de las elecciones de 2027.

–Utilizando un término de la historia canaria, ¿es usted el guanarteme de la rebelión en Nueva Canarias?

–Digamos que soy un guayre. Los guayres digamos que eran los capitanes del guanarteme. Yo siempre estaré donde quieran los compañeros e intentaré por todos los medios que esta nueva formación política que anunciábamos el pasado martes sea un éxito. Ahí estaré. No he tenido la intención de estar al frente de la parte orgánica;no la tuve tampoco nunca en NC. He sido siempre más una persona de gestión institucional y creo que no es malo separar lo orgánico de esa gestión institucional. Lo que sí tengo claro que no voy a ser es padre, hijo y espíritu santo, que hay personas que eso no lo han entendido muy bien.

–Uno de los mensajes de este movimiento en NC es la renovación y la regeneración pero hay políticos en ese bando que llevan muchos años en la vida de partido y también en la pública, como es su caso. O el del presidente del Cabildo.

–Yo llevo 17 años de alcalde y recordemos por ejemplo el caso de Antonio Morales, que llevaba 28 años al frente del Ayuntamiento de Agüimes y ya lleva 9 al frente del Cabildo. Si usted me dice: ¿son equiparables los casos? Pues no. Cuando se habla de regeneración o de renovación, hay un factor que para mí es muy importante: el apoyo ciudadano. Esa es la gran diferencia. Si te presentas en unas elecciones y, después de muchos años al frente de una organización, no sales elegido, pues esa es la primera de las derivadas, pues lo más esencial para un político es el apoyo ciudadano. Sin embargo, hay otras personas que pueden llevar años y, en mi caso, no he perdido votos, sino que he sido cinco veces elegido por los vecinos como alcalde. Yla última como el más votado de España. Para tranquilidad de los que piensen que me voy a eternizar, yo tengo claro que se cierra una etapa en la alcaldía de Gáldar. Tengo que cerrarla y tengo que dar ejemplo porque hay otra generación ya en Gáldar, en el BNR, que lo puede hacer de maravilla. Yo cierro una etapa y puedo abrir otra. ¿Eso se podía haber discutido dentro de NC? Sin lugar a dudas. ¿Se cierra una etapa para una persona y pudiera haberse abierto otra, ya fuera en una fundación, un órgano de apoyo, de colaboración, de consejo...? Todo eso se podía haber discutido pero hay personas que creen que el proyecto les pertenece y es un gran error.

Acuerdos con CC «Hay en la dirección de NC quien defendía la unidad del nacionalismo e ir juntos a Madrid»

–Siguiendo con esa derivada, ¿entonces no estaríamos donde estamos si en mayo de 2023 Román Rodríguez hubiese salido elegido en la lista regional?

–Creo que tendría que haberse hecho una reflexión más allá. Yo no quiero personalizar este debate. Mayo del 23 fue un hecho, pero ha habido muchos más hechos. Ytodos hablábamos en los pasillos;lo que pasó es que la primera vez que dijimos las cosas cara a cara fue a partir de mayo del 23. Pero ¿errores históricos, con bandazos ideológicos en NC? Todos los que usted quiera: hemos ido con el PIL de Dimas Martín, el CCN de Ignacio González, con el PSOE a nivel nacional, votamos los presupuestos de Rajoy a pesar de que íbamos con el PSOE, después, cuando querían, íbamos con Coalición Canaria... incluso hubo una entrevista periodística donde se defendía el acuerdo con CC... hemos ido con todos y más. En 2023 en El Hierro íbamos con AHI y en La Gomera con CC en las municipales. Por tanto, mayo de 2023 fue una gotita más: te presentas [Román Rodríguez] a una lista regional de las ocho islas y no sales elegido. Posteriormente nos llevamos a otra alianza electoral, en las europeas, nada menos que con Sumar.

–¿Esa fue la gota que colmó el vaso?

–No, fue una gota más. Para mí la última gota fueron las mociones de censura en los municipios grancanarios. No he visto todavía, a día de hoy, que la dirección haya sacado, y mire que son muy dados a los mensajes vía redes sociales, ni a Pedro Rodríguez ni a Jesús González. Si usted ve alguno, mándemelo porque no lo he visto. La otra parte dice que no podemos poner ni vetos ni imposiciones, y nosotros respondemos: renovación y unidad para ir a un congreso. Hasta el último momento intentamos ir juntos en una sola candidatura. Es más, en una reunión en Agüimes en la que estábamos Luis Campos, Carmen Hernández, Óscar Hernández y yo, intentamos por todos los medios llegar a un entendimiento a puerta cerrada. Ylo digo hoy públicamente. Allí les dijimos: cojan ustedes la presidencia, quienes ustedes decidan. Respuesta de ellos: vale, y la secretaría de Organización para ustedes, pero no nos fiamos, de manera que ¿nos permitirán que elijamos al secretario de Organización? Ellos pensaban que íbamos a decir que no, porque eso era casi humillante, y al acabar la reunión Óscar y yo les dijimos:aceptamos que ustedes elijan al secretario de Organización. No sabíamos quién iba a ser pero lo aceptábamos... ¿Usted vio que ellos lo hicieron realidad? Nada.

–La 'desconexión' ¿no es una excusa a la vista de que ustedes igual no tenían votos para ganar el congreso del partido?

–No íbamos a ganarlo, eso ya se lo digo de antemano. ¿Quién conoce las cañerías mejor que la propia organización? Tienen expertos en eso. Hubo un lunes en que nos mandan dos mensajes de la dirección: por una parte, nos dicen que tendremos la misma representación, al 50%, pero cuando llega el documento ese 50% era de Gran Canaria, 8 de ellos y 8 nuestros, pero después tenían 21 más por el resto de las islas. ¡Claro! Como esta organización está sobrada de fuerzas en el resto de las islas [sonrisas]. Si es el ojo, no quiero ver el pescado. Si esa es la fórmula, cuando llegase el congreso, el resultado estaba claro. Yo no juego una partida con las cartas marcadas, y en NC esas cartas estaban marcadas. El segundo mensaje aquel lunes fue que, como en lo orgánico no nos ponemos de acuerdo, nos podíamos ir, que ellos lo entendían y que dentro de dos años nos volverían a llamar para un acuerdo en las elecciones. Se constataba por tanto que nos han querido por los votos, por la estructura municipalista, por la historia que algunos representamos, y por las asambleas históricas, porque no son solo los partidos, que también han dicho que hasta aquí hemos llegado. Todo esto se une a la pérdida del liderazgo en la calle, que es evidente. Porque no vale escuchar solo a los palmeros que dicen lo que alguno quiere oír. A la vista de todo eso, hemos tenido que tomar una decisión dura, que no ha sido sencilla. ¡Yo fui el primer alcalde de NC en el norte, cuando estaba rodeado de CC por todos los lados! Yahora me señalan, cuando hasta ayer ellos mismos me decían que era el alcalde maravilloso que ganaba las elecciones. ¿Ya no lo soy? ¿Qué ha pasado en año y medio? Lo único que ha pasado es que Teodoro, como el resto de compañeros, les ha dicho: hasta aquí hemos llegado.

Antonio Morales «Ha tenido un papel complicado y no lo voy a poner nunca en la tesitura de decirle que se equivoca»

–Acaba de mencionar a CC. ¿Está Coalición detrás de lo ocurrido o está CC esperando que ustedes contacten con ellos?

–En primer lugar, no toca que yo hable de otra organización política. Algunos están intentando desviar la atención con eso. Si yo hubiese querido ir a CC, me habría ido, pero no ahora, sino hace veinte años. En 2004 era más fácil, cuando nos echaron del grupo de gobierno en Gáldar, porque entonces tenía a Fernando Bañolas al lado, Antonio Perera en Moya y Froilán en Arucas... era la época de CC en el norte. Yno lo hicimos. Si yo anuncio, y así lo hemos hecho, que vamos a fundar un partido, ¿dónde está la integración mañana mismo en CC? Todo es porque algunos quieren intencionadamente que hablemos ya de alianzas electorales. ¿Quién lo hace dos años antes de unas elecciones? Dígame alguien.

–Onalia Bueno, por ejemplo, en la entrevista en este periódico, en la que dijo que ayudarían a que usted fuera presidente del Cabildo.

–Pero esa es la opinión de Onalia Bueno;habrá que preguntarle a ella. Yo, agradecido de todo los apoyos habidos y por haber, pero vuelvo atrás:¿tenemos que estar explicando alianzas a futuro? No lo voy a hacer, porque no quiero ser rehén de mis palabras. No he escuchado nunca a CC, ni a CC, ni al PP, ni al PSOE hablar de alianzas a dos años vista. ¿Por qué nos lo piden a nosotros? Para intentar molestar, cortocircuitar, cabrear a los compañeros. Y yo digo: no, no toca. ¿El futuro? Ya se verá. Pero insisto: hay en la dirección de NC quien defendía la unidad del nacionalismo e ir juntos a Madrid con CC. ¡Ah! ¿Es que cuando lo defienden algunas personas es bueno y cuando otros decimos que a futuro debe haber una unión del nacionalismo, somos herejes?

–¿Es casual entonces la última visita de Fernando Clavijo a Gáldar? ¿Es anecdótica la aparente sintonía personal e institucional entre usted y su Ayuntamiento con el Gobierno de Clavijo?

–Las relaciones institucionales hay que cuidarlas pero es evidente que el foco está donde está: si aquí viene Fernando Clavijo no es lo mismo que si viene Ángel Víctor Torres, pero es que Ángel Víctor ha venido, como también ha venido en visita institucional muchas veces el presidente del Cabildo. Es que, además, el presidente Clavijo ha venido a inaugurar obras, como el centro de especialidades y el instituto, que han pagado ellos. ¡Bueno fuera que yo no los recibiera cuando ellos han pasado 14 millones en un instituto y un millón en un centro de especialidades!

–Cuando Antonio Morales publica en este periódico un artículo advirtiendo de los riesgos de la división y de la importancia de un partido nacionalista progresista, ¿llegó tarde para evitar la fractura? ¿Cómo interpretó aquel artículo? ¿Lo esperaba?

–Antonio Morales ha tenido un papel complicado en este debate y no lo voy a poner nunca en la tesitura de decirle que se equivoca o que está a favor o en contra de unos o de otras. Él tiene un papel institucional, como presidente de un Cabildo con 900.000 personas que miran para él, y el Cabildo es un motor económico de la isla. Sería muy malo que hubiera inestabilidad en el Cabildo. Por tanto, yo no voy a generarle nunca un problema, una tensión innecesaria. Él tiene que estar neutral, y lo entiendo perfectamente. No le echaré nunca en cara esa neutralidad. Esto lo tengo claro: antes de entrar en eso, me vengo para Gáldar y termino mi mandato. Por eso le hemos planteado al sector oficial un pacto de no agresión, de respeto. Porque no habría nada peor que ir contra compañeros en los pueblos o en el Cabildo. Un mínimo de lealtad tiene que quedar todavía en la política. No vamos a permitir que porque haya personas que piensan diferente, al final los declaren tránsfugas o les hagan la vida imposible. Mi lealtad en las administraciones donde estoy no va generar ningún tipo de tensión.

–¿Pero puede usted seguir hablando en el pleno del Cabildo como portavoz de NC, cuando su partido se ha desconectado de NC?

–Es que yo soy portavoz de un grupo que en el Cabildo se constituyó como Nueva Canarias-Frente Amplio. ¿Y sabe que es Frente Amplio? Pues Juntos por Guía, Roque Aguayro, Asamblea de Barrios, Alternativa por San Mateo, Agrupación de Electores de Tejeda, Bloque Nacionalista Rural, Compromiso por Firgas... fíjese toda la gente que está en Frente Amplio. Yo soy portavoz de todas esas personas y no solo de quien está en el despacho de NC. Pero también le digo que si mañana ese es el problema y a mí mi presidente me dice: usted deja de ser el portavoz del grupo -no de NC, porque yo no soy de NC- en el Cabildo de Nueva Canarias-Frente Amplio, pues me voy. No voy a generar ninguna tensión, porque no creo que la vida se acabe en el 2027. En el 2027 hay unas elecciones muy importantes pero hay que poner la luz larga: yo miro más allá.

–Si Pedro Sánchez convoca elecciones en 2026, o incluso este año, ¿llegan ustedes a tiempo de ir al Congreso? ¿Solos o con quién?

–Sin lugar a dudas: tenemos plan A, plan B y plan C [sonrisas].

–Habló antes de las mociones de censura y el papel de la dirección de NC pero ¿y el del PSOE? Es el partido con el que ustedes gobiernan en el Cabildo y con el que estuvieron en el Pacto de las Flores. ¿Hubo llamadas del PSOE para evitar las censuras o lo intentaron ustedes con ellos?

–Hubo muchas llamadas. Yo tuve muchas llamadas y tengo que reconocer que en la censura de Agaete Ángel Víctor lo intentó hasta el último momento. Pero no vi esa misma respuesta en el caso de San Mateo o en Guía. Ahí no vi el apoyo del PSOE pero tampoco voy a generar tensiones con el Partido Socialista. Todos sabemos que dentro del PSOE hay personas que a mí me quieren poco, con nombres y apellidos, y después hay otro sector en el que confío porque es gente que te mira cara a cara y son leales. Lo cierto es que la dirección del PSOE influye mucho en la de NC y se ponen de acuerdo en almuerzos, y pactan cosas. Todos sabemos a lo que me refiero.

Ciudades «Sin lugar a dudas, Las Palmas de Gran Canaria y Telde son piedra angular en el nuevo proyecto»

–¿Qué viabilidad tiene un nuevo proyecto político que a día de hoy no tiene presencia en la capital y en Telde?

–Creo necesario que este proyecto esté fuerte en los 21 municipios y, sin lugar a dudas, Las Palmas de Gran Canaria y Telde son piedra angular. ¿Hay una debilidad histórica del nacionalismo en la capital? Sin lugar a duda; hay mucha gente que no va ni a votar. Eso demuestra que hay personas que también debieron hace tiempo haber dado un pasito a un lado. El análisis es claro: ¿cómo es que en la capital se sacan 30.000 votos al Cabildo y 9.000 al Ayuntamiento? ¿Esa reflexión hay que explicársela matemáticamente a alguien? Yo creo que está claro. ¿Hay cancha para el partido? Sí, si se vuelve a ilusionar a la gente. Presentaremos batalla para que Las Palmas de Gran Canaria sea un actor principal en el nuevo proyecto.

–¿Ciuca está en la hoja de ruta de este nuevo proyecto?

–Juan Antonio Peña es una persona con un liderazgo indiscutible en Telde. Me llevo muy bien a nivel personal con él. En este momento no está en ninguna de las reuniones. Los partidos constituyentes ahora somos 8 y Ciuca no está. El tiempo dirá. Hay personas que pueden sumar en este proyecto.