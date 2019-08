Se reanuda la negociación con Madrid

El Gobierno de Canarias abre nuevamente los contactos con Madrid tras el verano para intentar solventar los asuntos que están sobre la mesa. Entre éstos, el que más preocupa al Ejecutivo regional es el retraso de las entregas a cuenta de la financiación autonómica y que suman en torno a 223 millones. Además, el Ejecutivo canario quiere conocer las posibilidades que se abren para recuperar la deuda por el convenio de carreteras. Así, el presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, y distintos miembros de su Gabinete tienen previsto reunirse el próximo jueves día 29 con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el titular de Fomento, José Luis Ábalos, para abordar estas dos cuestiones.

Tras el relevo en el Gobierno canario, sus nuevos responsables dieron cuenta de un agujero de casi 500 millones que ha obligado al consejero de Hacienda, Román Rodríguez, a establecer medidas de ajuste, que permitan, sobre todo, continuar pagando las nóminas de sanidad y educación. De esos casi 500 millones, más de 200 responden a cantidades a cuenta de la financiación autonómica que el Estado no ha transferido y que la comunidad autónoma considera «vitales» para cerrar el ejercicio presupuestario porque, de otra manera, tendrían que empezar los recortes.

Para Canarias, la amenaza de Cataluña de llevar este asunto a los tribunales y la presión que están ejerciendo las comunidades autónomas puede tener un efecto directo en la negativa que hasta ahora ha mantenido Montero, quien alega que un informe de la Abogacía del Estado le impide hacerlo porque el Gobierno está en funciones y el presupuesto prorrogado. Su postura es que para transferir el dinero se precisa un Gobierno con competencias plenas. En cualquier caso, el Ejecutivo regional confía en que Madrid pueda desbloquear el traspaso de estas partidas porque supondrían «un respiro» para la comunidad autónoma.

Por otro lado, Ángel Víctor Torres también tiene cerrada una reunión con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, a la que acudirá acompañado del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis. El objetivo es analizar la situación del convenio de carreteras y la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre las partidas que el Estado adeuda a la comunidad y que han sido objeto de una solicitud de ejecución de sentencia ante la Audiencia Nacional.

A mediados del pasado mes de julio, Torres ya se reunión con altos cargos de Fomento donde recibió «malas noticias» sobre el desarrollo del convenio de carreteras suscrito entre las dos administraciones a finales del año pasado, ya que, según indicó el Ministerio, no se está ejecutando al ritmo pactado. Tal como explicó entonces el presidente, en el acuerdo cerrado por 1.200 millones, había una partida de 60 millones para 2018 y otros 60 millones para 2019. Sin embargo, de ninguna de estas partidas se ha presentado certificación, es decir, que el Gobierno saliente de CC no ejecutó ninguna obra en ese periodo, según los nuevos dirigentes de la comunidad. Este incumplimiento de los plazos conlleva la obligación de modificar el convenio mediante una adenda, ya sea para ajustar las anualidades de los próximos años y añadir el dinero no ejecutado, o bien para aumentar la vigencia del acuerdo.

En cuanto a las partidas reclamadas por vía judicial, el nuevo Gobierno canario mantiene que es posible un acuerdo, aunque la dificultad se encuentra en el destino de ese dinero, ya que se registraría como superávit, mientras que el objetivo del Archipiélago es destinarlo a carreteras y servicios sociales, y no sólo a deuda.