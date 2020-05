Sánchez: «Pido prudencia a los que pasan a la fase 1»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pide la precaución a la ciudadanía, el 51% de la población española, cuyas comunidades pasarán a la Fase 1 desde el próximo lunes. Canarias será una de las comunidades que, al completo, pasa a la siguiente fase de alivio en la desescalada.

«Hace dos meses comenzó una crisis sanitaria mundial. En estos dos meses de adversidad, España ha demostrado dos cosas después de conseguir que 6 de 10 enfermos se hayan curado después de que nuestro siempre de Salud ha superado una prueba extrema. Por un lado, nuestro sistema de Sanidad ha estado a la altura y, sobre todo, lo que ha marcado la diferencia es la ciudadanía de nuestro país. Nuestro país ha sido en el que se ha seguido con mayor disciplina los límites de movilidad. El estado de alarma funciona y está siendo muy eficaz. Es el mérito de todos los españoles», aseveró Sánchez.

El presidente se felicitó por el avance contra el virus, pero no ocultó su preocupación porque se pueda dar un repunte si no se cumplen las exigencias y pidió unidad. «En estas ocho semanas ha quedado demostrado que España es más que su ciudadanía, es una comunidad humana. Los sanitarios que han arriesgado su salud han ido más allá de cualquier cálculo. También millones de personas en todos los ámbitos de la sociedad. Sin duda, con el esfuerzo de toda la sociedad hemos salvado decenas de vidas, pero hemos perdido otras muchas. Más de 26.000 han perdido la vida, y nos duele cada una de estas vidas. Aunque sean personas que no conociéramos, formaban parte de esa comunidad y haremos nuestro duelo por todas ellas. Cuando todos estemos en la fase 1 decretaremos el luto oficial y las banderas estarán a media asta. Y cuando dentro de unas semanas nos encontremos en condiciones de seguridad sanitaria haremos un gran acto público en homenaje con el Rey de España», dijo.

«Este tránsito hasta la nueva normalidad será asimétrico, distinto en diferentes comunidades. Será gradual, dando pasos sucesivos. Y será coordinado por el Gobierno pero cogobernado por las comunidades autonómicas. Por encima de todo, la desescalada estará guiada por el principio de la prudencia y con la opinión de los expertos. Como dijo la OMS, hay un riesgo real de volver al confinamiento, por lo que todos tenemos que ser prudentes. En base a estos principios anunciamos las 11 comunidades que entran en la fase 1 y lo hacen parcialmente otras 5 comunidades desde este lunes. Pero el virus no ha desaparecido, sigue ahí. No se extinguirá hasta que demos con una vacuna. Por eso tenemos que potenciar la atención primaria para rastrear posibles contagios. Tenemos que afianzar nuestro sistema Sanitario. Todos eso serviría de poco si no somos responsables. Que cada cual siga todas las precauciones. Quiero pedirles toda la cautela y prudencia a todos los que pasan a la fase 1», significó Pedro Sánchez.