Sánchez y su esposa, de buceo en Lanzarote El periódico 'La Razón' publica las imágenes

Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, en una imagen de archivo durante un acto político.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 24 de agosto 2025, 11:12 Comenta Compartir

Pedro Sánchez y su familia apuran sus vacaciones en La Mareta, en Lanzarote, y han hecho una escapada para bucear en aguas próximas a Puerto Calero.

El periódico 'La Razón' publica las imágenes, en las que se puede ver al presidente del Gobierno de España y a su mujer de espaldas en una lancha neumática, con otra de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad al lado.

Las imágenes, según el citado periódico, fueron tomadas este sábado.

Sánchez disfruta de sus vacaciones en la residencia de Patrimonio Nacional en La Mareta. Lo hace en compañía de su esposa y sus hijas, así como de sus padres y también de otros miembros de la familia de Begoña Gómez, según han publicado otros medios en estos días.