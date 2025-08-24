Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, en una imagen de archivo durante un acto político. C7

Sánchez y su esposa, de buceo en Lanzarote

El periódico 'La Razón' publica las imágenes

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 24 de agosto 2025, 11:12

Pedro Sánchez y su familia apuran sus vacaciones en La Mareta, en Lanzarote, y han hecho una escapada para bucear en aguas próximas a Puerto Calero.

El periódico 'La Razón' publica las imágenes, en las que se puede ver al presidente del Gobierno de España y a su mujer de espaldas en una lancha neumática, con otra de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad al lado.

Las imágenes, según el citado periódico, fueron tomadas este sábado.

Sánchez disfruta de sus vacaciones en la residencia de Patrimonio Nacional en La Mareta. Lo hace en compañía de su esposa y sus hijas, así como de sus padres y también de otros miembros de la familia de Begoña Gómez, según han publicado otros medios en estos días.

