Román Rodríguez: «Me he defendido contra las cláusulas abusivas de la banca» El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda gana un pleito por una hipoteca multidivisa alegando «desconocimiento financiero»

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, que ha ganado un pleito a Caixabank por una hipoteca multidivisa alegando « desconocimiento financiero«, ha asegurado que lo único que hizo fue defenderse frente a un engaño, frente a una banca que aplicaba »cláusulas abusivas« y vendía »productos sofisticados que no entiende nadie, y por eso pierden los pleitos«.

«Yo no lo entiendo ahora, y esto fue hace 17 años», ha manifestado Rodríguez en declaraciones a la COPE en relación a este crédito sobre el que ha obtenido de momento un fallo favorable, pero que Caixabank ha recurrido al Tribunal Supremo porque no cree que alguien con el currículo en la administración de Román Rodríguez no sepa de finanzas.

La hipoteca multidivisas consiste en asumir un crédito en moneda extranjera, de manera que el coste en euros fluctúa en función de la cotización de la divisa a la que está referenciado el préstamo.

El consejero de Hacienda, que ha vinculado la difusión de estas informaciones con el periodo preelectoral, ha insistido en que junto a él « miles de ciudadanos de España«, entre los que citó a magistrados, empleados de la banca, juristas, periodistas, responsables públicos, pilotos, médicos u obreros, además de empresas, se vieron »engañados« con » productos financieros sofisticados« que »los tribunales han ido tumbando«.

«Lo que hemos hecho es defendernos», agregó, «hemos ido recurriendo a los tribunales y dejando a la banca en evidencia».

En cuanto al argumento de «desconocimiento financiero» sobre el producto que alegó ante los tribunales, Román Rodríguez ha subrayado que «no tiene nada que ver que la ministra de Defensa no haya ido a la mili y que no sepa manejar un helicóptero, solo faltaba».

«Ahora va a resultar que algunos se ponen del lado de la banca, de esa banca que ha abusado de la gente durante décadas», pero «los tribunales afortunadamente van dando la razón a la ciudadanía y a las empresas en productos sofisticados confusos que no entendió nadie, y por eso pierden los pleitos«, manifestó.

El vicepresidente afirmó que «el problema es que aquí se acercan las elecciones y hay algunos medios que le dedican 20 minutos a esto y nada a los pleitos que tiene el señor Clavijo en la vía penal en el ejercicio de la cosa pública», pero añadió que « está acostumbrado« porque ya tiene »unos cuantos trienios«.