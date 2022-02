Román Rodríguez acusa a oposición de hacer trabajo sucio a la extrema derecha

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha alertado este martes a la oposición parlamentaria de que con sus mensajes catastrofistas en los que a su juicio niegan la evidencia de la evolución favorable de la economía están haciendo «el trabajo sucio» a la extrema derecha.

«Le hacen la campaña a la extrema derecha, que no tiene ni que moverse; van a terminar ganándoles», ha afirmado el vicepresidente en el pleno del Parlamento de Canarias, en respuesta a una pregunta del diputado del PSOE Iñaki Álvaro Lavandera sobre la mayor recaudación fiscal de 2021 frente a los pronósticos contrarios formulados por CC, PP y grupo Mixto.

En opinión de Román Rodríguez, «los titulares insostenibles y catastrofistas y el tremendismo», generan una desafección que no se traduce en votos para la oposición que los divulga.

Esos mensajes que niegan la evidencia «solo tienen un beneficiario, la extrema derecha», que «van a terminar ganándoles: Vox puede dar el sorpasso al PP y eso es trágico para la sociedad española«, advirtió Román Rodríguez.

El vicepresidente afirmó que «en política no vale todo» y subrayó que él ha estado muchos años en la oposición: «Cuando las cosas se hacían bien yo las decía. Lo que no puede ser es que la oposición niegue la evidencia. No es que queden mal ustedes», es que alimentar la desafección solo beneficia a la extrema derecha, insistió.