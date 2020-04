Rifirrafe entre socios del pacto regional

Las diferencias más o menos disimuladas entre socialistas y Nueva Canarias a cuenta de cómo está gestionando el Gobierno central la crisis han encontrado una excusa para trasladarse al ámbito público: la decisión de Madrid de dar largas a la propuesta de Canarias para acelerar la salida del confinamiento. El fin de semana, el catedrático Lluís Serra-Majem; el vicepresidente del Cabildo grancanario y hombre de máxima confianza de Sebastián Franquis, Miguel Ángel Pérez; el diputado de NC Pedro Quevedo y el presidente de este partido, Román Rodríguez, se han cruzado mensajes en Twitter cargados de reproches e intencionalidad política.

Las críticas directas del portavoz del comité científico que asesora al Ejecutivo canario frente a la crisis sanitaria del coronavirus, el catedrático Lluís Serra-Majem, al Gobierno central por su manejo de la desescalada no sentaron bien en algunos sectores del PSOE en las islas. «Ni viven ni dejan vivir», escribió Serra-Majem el sábado en Twitter, horas después de haber publicado en Facebook un ataque directo al Gobierno central, al que acusó de «improvisar» con la salida de los menores, con unos horarios que él ve «un dislate».

Este investigador se mostró crítico con las reticencias del Gobierno central a que Canarias comience ya la desescalada, que sus colegas del comité científico asesor de la comunidad autónoma y él consideran que objetivamente podría empezar desde este mismo lunes, vistos los datos del archipiélago.

«Echar aceite de oliva y algún tomate a la ciencia no te convierte en un buen político, ni tan siquiera en un buen científico. A lo mejor acabas dándote cuenta de que cueces, pero no enriqueces», replicó en la misma red social Miguel Ángel Pérez del Pino, vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y secretario general de una de las agrupaciones socialistas más influyentes, de la de la capital de la isla.

Pérez del Pino no mencionó a Serra-Majem por su nombre, pero la alusión era evidente: el catedrático de Salud Pública de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria preside la Academia Española de Nutrición, estuvo entre los creadores de la Fundación Dieta Mediterránea y, cada vez que puede, predica las bondades del aceite de oliva y de las frutas y hortalizas frescas.

Tan evidente es la alusión, que el propio Serra-Majem la redifundió en su cuenta de Twitter ayer domingo junto a este comentario: «A mí no me importa», dice, «si alguien no valora mi trayectoria científica (dicen que soy el investigador más citado de Canarias). Pero no permitiré que un cualquiera manche mi honorabilidad y dude de mi defensa absoluta de la salud pública de los canarios frente a intereses partidistas».

Y luego respondió directamente a Pérez del Pino: «Muy valiente no te veo».

Las palabras de Pérez tampoco sentaron muy bien en un sector de la comunidad universitaria, que se sintió menospreciada. Claro que también hay otro sector que señala a Lluís Serra-Majem y apunta que ya está en precampaña para acceder al Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

En ese contexto, el líder de NC y vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno, Román Rodríguez, intervino en Twitter para dejar constancia de que el Ejecutivo hacía «suyas» la mayoría de las propuestas del comité de expertos y les expresó su «apoyo». Serra no tardó en dar las gracias.