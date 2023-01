«Reunir no estará en ninguna alianza integrada por sucursales de Madrid»

Desde su fundación en mayo de 2022, Reunir Canarias se ha constituido ya en cinco islas y en varios municipios importantes, y aspira a seguir creciendo de cara a las próximas elecciones autonómicas.

– ¿Cómo va el proceso de consolidación del partido?

– Va bien, con bastante trabajo conjunto, el proyecto ha ido creciendo y mucha gente se está involucrando porque entienden que ya es hora de empezar a trabajar por Canarias desde Canarias para solucionar los problemas de Canarias. Lo que no puede seguir pasando es vayamos a las urnas pensando en ir a votar lo menos malo, porque eso siempre sale mal. Ya sabemos cómo gestionan los de siempre y hemos comprobado que la gente tiene ganas de otra cosa y eso nos llega de energía.

– ¿Por qué no está Reunir en la alianza de la izquierda canaria que se cerró en diciembre para presentar una candidatura unificada?

– Es sencillo. Nosotras estamos por la unión de la izquierda, pero no vamos a estar en ninguna alianza integrada por sucursales de Madrid en la que las fuerzas que la forman no están dispuestas a admitir a nadie que se niegue a recibir directrices desde fuera. Nos parece muy bien que hayan decidido unirse porque entienden que así funcionan mejor, pero nosotras no vamos a ser una sucursal de un proyecto de Madrid porque nuestra obediencia es canaria. Respetamos que cada uno tenga la obediencia que tenga siempre que cuando vengan estén dispuestos a escuchar, por eso nos llamamos Reunir, no por casualidad.

– ¿Hay contactos con Proyecto Drago, la plataforma que ha puesto en marcha el exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez, que tampoco se ha integrado en esa alianza?

– Supongo que a Alberto le pasa lo mismo, porque también busca mantener su proyecto en el ámbito de la obediencia canaria. Sí, hemos tenido alguna conversación en buena sintonía porque aunque no hayamos llegado a ningún acuerdo nuestros proyectos se posicionan en la misma línea de no aceptar directrices de Madrid y eso une bastante.

– Desde la alianza se le reprocha a Reunir que contribuya a dividir y por tanto debilitar a la izquierda.

– Es interesante observar que hay un pacto para tratar de desatomizar la izquierda y después de muchas reuniones deciden que quien encabece la lista es la misma persona de siempre. Ahí nadie está hablando de proyectos sino de siglas y entienden que todo lo que está al margen de ellos fractura a la izquierda. ¿Acaso no dijeron lo mismo también en su día de todos lo que ahora están en ese pacto?

– Precisamente la candidata de la alianza, Noemí Santana, ha dicho que no se invitó a Reunir a la mesa de negociación porque no comparten valores con «personas transfugas que usan la política en beneficio propio».

– Entiendo que es una reacción más personalista que política, que da a entender muy bien qué tipo de decisiones se pueden tomar desde el poder si se llevan al plano personal. Hay quien entiende que si se es de izquierdas hay que defender todo lo que haga la izquierda sin condiciones y si se es derechas hay que defender todo lo que haga la derecha. Pero mi práctica activista se basa en la coherencia y si resulta que hay partidos de izquierda que están gobernando y cuyas decisiones no están sentando bien a Canarias, yo tengo bien claro a quién defiendo. Y si eso perjudica el ego de ciertos políticos es un coste que estoy dispuesta a asumir. Llevo muchos años en el activismo social y estoy acostumbrada a ese tipo de acusaciones.

– ¿Cómo valora el actual Gobierno cuatripartito? ¿Ve factible que se reedite un pacto similar tras las elecciones de mayo?

– Por supuesto que creemos que tiene que ser posible una alianza entre la izquierda que ponga en práctica políticas diferentes a las que sabemos que haría la derecha si toma el mando. Pero más que estar pendientes de si se puede generar o no un Gobierno como el de esta legislatura, que por mucho que quieran vender no ha propiciado ningún cambio estructural, creemos que hay que hablar de qué vamos a hacer y no de cómo nos lo vamos a montar, porque la gente está cansada de ese tipo de política y por eso va menos a las urnas. Sí queremos alianzas para dotar de un proyecto a Canarias, pero no para ver cuántos puestos se ocupan ni para defender pactos para estar en el Gobierno, sino para trabajar.

– Reunir va a a presentar candidatura en varios municipios importantes, ¿habrá plancha electoral también al Parlamento?

– Sí, seguro. De hecho he presentado junto a otros compañeros mi candidatura para las listas autonómicas. Nosotras no funcionamos con primarias porque ya venimos quemadas de los procesos de los partidos de siempre. Desde luego, no decidimos las cosas en un despacho ni en el paraíso de Galapagar, ni aceptamos que desde Madrid nos digan cómo debemos actuar en nuestra tierra. Tenemos una estructura asamblearia y tenemos que llevar a cabo una toma de decisiones que no es difícil, porque así es como funcionan los movimientos sociales que es de donde venimos la mayoría de quienes integramos Reunir.

– ¿Estará Meri Pita, también exintegrante de Podemos como usted, en alguna lista de Reunir?

– Meri Pita ha decidido apoyar a Reunir como también lo hace Javier Doreste, pero no va a presentarse a nada. De hecho, ha dejado claro que no se va a presentar ni a la comunidad de vecinos. Así que no, Meri Pita no va a ocupar ningún cargo. Y tengo que decir que gracias a que ha sido diputada se ha oído hablar de Canarias en el Congreso, porque es una de las pocas, muy pocas voces hablan de las islas en Madrid, si no no se sabría nada. De ahí la importancia de que haya representantes canarios de proyectos que respondan ante Canarias.

– La pregunta entonces es obligada: ¿habrá lista de Podemos al Congreso en las elecciones generales que tocan en diciembre?

– De momento nuestra vista está en Canarias. No estamos desenfrenadas por sumar votos sino por consolidar el proyecto. Será la asamblea la que decida en su día si alguien lo propone.