El expresidente del Gobierno y responsable de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), José María Aznar (Madrid, 1953), participó este lunes en el Foro Canarias. Aznar critica la gestión del reparto de menores migrantes señalando la falta de un pacto de Estado sobre inmigración. Cree que el problema de la vivienda es «la falta de oferta», advierte del deslizamiento de España hacia una democracia «iliberal» y espera que Feijóo gobierne «pronto».

-En el reparto de menores migrantes no acompañados el PP ha puesto piedras en el camino ¿Qué opina cuando usted ha comparado a Canarias con Lampedusa?

-El principal problema de inmigración africana en Europa hasta hace pocos meses estaba en Lampedusa y se trasladó a Canarias. Eso es un hecho. No es simplemente una opinión más. Y a mí eso me preocupa. Estamos hablando de acoger a seres humanos. Además, las fronteras de nuestro país tienen que estar bien controladas, bien vigiladas. Soy partidario de que vengan inmigrantes de forma legal, no de forma ilegal. Cualquier tipo de dejación de funciones en las políticas de inmigración y de fronteras por parte del Estado me parece una irresponsabilidad. Y, por otro lado, podemos ordenar los flujos de inmigrantes de acuerdo con países de origen hispanoamericano. Y eso para nosotros tiene una indudable ventaja de que es nuestra propia historia, nuestra propia lengua, nuestra propia cultura, nuestros propias tradiciones. No quiere decir que todo inmigrante venga a España tenga que ser hispanoamericano, pero la mayoría de la migración a España hay que procurar que sea americana.

-Pero hablamos de inmigración forzosa, se huye de todos los conflictos, de la pobreza...

-Ahí es donde yo digo que es urgente el control de las fronteras, es decir, la inmigración y el control tiene que ser muy claro por parte del Gobierno y eso incluye las relaciones con los Estados de donde vienen y por supuesto, implica luchar contra las mafias que trafican con seres humanos, lo que es inmensamente lucrativo, Y eso sí que entra dentro de un concepto de seguridad.

-Insisto. ¿Cree que el PP está actuando bien en el caso del reparto de menores?

-Hay que preguntar si el Gobierno está actuando bien. Mire, le voy a decir una cosa. Cuando van a recibir más menores acompañados en Melilla que Cataluña aquí estamos instalados en el disparate. O cuando Madrid va a recibir 750 y Cataluña va recibir 20, estamos instalados en la venganza política. España necesitaría un gran pacto sobre inmigración, un gran acuerdo de Estado sobre defensa, sobre el Plan Hidrológico Nacional o sobre el desarrollo de la inteligencia artificial. Pero eso no es posible por las circunstancias políticas del país.

-¿Qué impide esos acuerdos según usted?

-En España la convivencia estaba esencialmente sustentada sobre dos grandes pilares el centro izquierda y el centro derecha, el partido Socialista y el Popular. Ha habido una mutación por parte del PSOE, que ha dejado de ser un pilar constitucional y se ha convertido en un partido radical. La alianza del PSOE radical, el partido Comunista, de los separatistas y de los antiguos terroristas de ETA es lo que está en el Gobierno de España. No tienen ningún interés en que se produzcan esos acuerdos de Estado, en que España persista, en que la Constitución exista, en que el país prospere. Tienen interés en la destrucción del país, cosa que están haciendo con el consentimiento irresponsable del actual jefe de Gobierno.

-Retomando la inmigración. ¿El rechazo al reparto de menores crea desafección en Canarias con respecto al resto del Estado?

-No lo creo y solamente empeoraría la situación. Un Gobierno nacional fuerte es el que puede afrontar interna y externamente lo que significa la presión migratoria en este caso sobre las Islas Canarias. Tenga en cuenta que hasta hace muy poco tiempo la inmigración no era un problema de España y precisamente por lo que ha pasado en Canarias.

-Vox, está siempre uniendo la inmigración a la delincuencia...

-Bueno, eso hay que preguntarle a los de Vox. Pero objetivamente la inmigración no era hasta hace poco un problema y eso es consecuencia de algunas políticas. En España siete de cada diez puestos de trabajo son ocupados por inmigrantes. Por lo tanto, tenemos que analizar muy bien de dónde vienen los inmigrantes, en qué sector están, qué nos aportan a la economía.

-Usted critica los topes al alquiler o restringir la compra a extracomunitarios. Canarias espera contar con una norma que haga esto último. ¿Qué opina de ello?

-A mí me parece que esencialmente el problema de la vivienda en España es un problema de oferta. No de topar los alquileres, es un problema de oferta y para ampliar la oferta probablemente tengas que modificar el suelo que tengas. La competencia mejora los precios de las cosas. Pero si tú cada vez haces menos ofertas y la que hay la topas o favoreces la ocupación ilegal de lo que hay, pues evidentemente el precio de la vivienda se seguirá encareciendo.

-Dice que España se está «deslizando hacia una democracia iliberal, algo que se asocia a Hungría o a la Federación Rusa. ¿De verdad lo cree?

-Yo no creo que España sea Venezuela, ni Nicaragua. Creo que España se está deslizando hacia la democracia iliberal. Sé todas las políticas dirigidas contra los jueces en el intento de acabar con el Estado de Derecho. Las teorías que justifican que existe un supuesto derecho del pueblo por encima de la ley. Eso se llama fascismo, totalitarismo, nazismo, comunismo. Todas las cuestiones que afectan a la Fiscalía General del Estado o a la Abogacía y a tantas instituciones en España. Llevamos dos años sin presupuestos, se producen amnistías que son manifiestamente ilegales... Cuando se producen todas estas cosas estamos en una derivación democrática iliberal. Y eso me preocupa muchísimo.

-¿Confía en que Nuñez Feijóo gobierne?

-El PP ya fue el partido ganador de las últimas elecciones, aunque no pudo formar Gobierno. Creo que el PP va a ganar las elecciones y va a formar gobierno cuando haya oportunidad, que yo espero que sea muy pronto. Más vale que tengamos elecciones cuanto antes. Creo que el PP puede aspirar a tener una sólida situación.

-Pero parece que la pluralidad llegó para quedarse

-La mayoría de los españoles quiere tener un país ordenado, respetado, que funcione, Una economía sostenible, que cumplamos nuestras obligaciones internacionales, que demos oportunidades a la gente, que bajemos los impuestos, que dejemos de gastar inútilmente, que podamos presentar acuerdos razonables para la vida de los españoles. Creo que el PP tiene una gran oportunidad, tiene una gran responsabilidad y creo que Alberto Núñez Feijóo, será presidente y será, además, excelente.