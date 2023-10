«Los refuerzos para los rescates llegarán a Canarias cuando se estime necesario»

–En lo que va de año han llegado a Canarias más de 15.000 personas. Solo en los últimos días más de 1.500 a la isla de El Hierro. Con este ritmo de llegadas, ¿dispone Salvamento Marítimo de los medios y recursos humanos adecuados para cumplir con su labor?

–Sí, estamos preparados. Tenemos un dispositivo reforzado muy potente, pensemos que normalmente en Canarias hay una guardamar y ahora mismo tres de las cuatro de las que dispone Sasemar están en el archipiélago. Contamos además con dos centros de coordinación, dos helicópteros, un avión, dos remolcadores y diez salvamares reforzadas para los rescates con un cuarto tripulantes de forma estructural. Desde finales de 2017 se ha incrementado la plantilla casi un 15% tanto en flota como en tierra. Y gracias sobre todo a nuestras tripulaciones, a su buen hacer y al esfuerzo que están haciendo, nuestra opinión es que estamos preparados para afrontar las cifras de llegadas actuales.

–Precisamente las tripulaciones, a través del sindicato mayoritario, denuncian que están desbordados por la sobrecarga de trabajo, con turnos extenuantes, y reclaman un quinto tripulante para las salvamares y una tercera tripulación para acortar los turnos de las guardamares, que ahora son de un mes. ¿Se van a adoptar estas medidas?

–Esa posibilidad existe y la acometeremos cuando sea necesario. La tercera tripulación ya se adoptó en 2020 cuando llegaban 8.000 personas en un solo mes. Por contextualizar, en el último mes los rescates fueron 3.000. Ahora estamos además ante un fenómeno distinto, aunque las llegadas se han incrementado, el número de rescates y de operaciones marítimas ha disminuido con respecto al año anterior. Y esto es así porque ahora mismo están llegando cayucos con un gran número de personas a bordo, y en ocasiones incluso se realiza un acompañamiento del cayuco. Entonces las horas de navegación, es decir, el tiempo efectivo que una embarcación está en la mar se ha reducido un 33% con respecto a la media de los dos años anteriores. Se producen menos rescates y nuestras embarcaciones están navegando menos horas. No obstante, tenemos varias posibilidades, una de ellas es la incorporación de una guardamar adicional nueva que ahora está de pruebas en el norte de España. La posibilidad de la tercera tripulación por supuesto existe y también el desplazamiento temporal de algunas salvamares de las bases que se encuentran al norte de las islas a la zona caliente Todas esas medidas están sobre la mesa y se adoptarán llegado el momento.

–¿A partir de qué cifra de llegadas y de qué carga de trabajó se prevé implementar los refuerzos? Porque los tripulantes aseguran que hacen falta ya.

–Yo no estoy hablando de cifras concretas, ni de que haya que esperar a que lleguen 8.000 personas al mes. Pero puedo aportar los datos que tenemos ahora mismo, que indican que cada salvamar entre el 1 de septiembre y el 4 de octubre ha realizado un servicio cada tres días y ha navegado una media de 5,4 horas. La semana siguiente esa la tripulación descansa. Respecto a las guardamares, en el mes de septiembre la media de navegación semanal ha sido de unas 6 horas y cada unidad ha realizado un rescate cada cuatro días de media. Estos son datos importantes. Vaya por delante que nuestras tripulaciones se enfrentan a operaciones complicadas, porque este trabajo, como el de los bomberos o cualquier otro servicio de emergencia, conlleva situaciones duras y agradecemos muchísimo su dedicación y esfuerzo. Pero a tenor de las cifras que le he dado creo que debemos ser prudentes. Tenemos un protocolo y cuando indique el departamento de operaciones y el departamento de riesgos laborales de Sasemar que convendría reforzar con medios humanos o con más unidades, se hará.

–Al margen de la frialdad de los datos y los protocolos, sobre el terreno se producen situaciones críticas, como la que tuvo que afrontar la tripulación de la salvamar Adhara hace unos días en El Hierro, con tres rescates consecutivos sin relevo en los que cuatro tripulantes rescataron a 600 personas. Se quejaban de que nadie les había llamado para saber cómo están o si necesitan algo.

–Esta misma mañana (viernes) he hablado con el patrón y me ha transmitido que de momento la situación está bajo control y ellos están bien. En El Hierro se está haciendo un seguimiento, las salidas han sido relativamente cortas, es verdad que han sido por la noche lo que dificulta el descanso, y hay una cosa importante, y es que en la mayor parte de los casos lo que se ha hecho es un acompañamiento. Si se mantiene esta tendencia tenemos que verlo, desde luego no los vamos a dejar abandonados. En el momento que se considere que la tripulación está sometida a un sobreesfuerzo se tomarán medidas.

–En respuesta a una iniciativa parlamentaria de CC en el Congreso, el Gobierno señala que se encuentra en construcción un nuevo buque, el mayor de Sasemar, que se destinará a Canarias, con capacidad de operar con drones. ¿Para cuándo se estima que pueda estar operativo?

–El buque tiene prevista una fecha de entrega que estimamos estará entre finales de este año y los cuatro o cinco meses del año próximo para estar operativo. Y va a sustituir en la flota al buque Punta Salinas que ahora opera en Tenerife. Se trata de un avance importante porque por primera vez en Canarias vamos a tener un buque de 80 metros de eslora, comparable a nuestros dos buques de bandera, y creo que es una gran noticia.

–¿Está funcionando la coordinación con Marruecos en la zona SAR de Canarias? ¿Se han tomado medidas para evitar situaciones como la que costó la vida a 39 personas en junio y que ha llegado a la Fiscalía por omisión del deber de socorro?

–Nosotros tenemos una absoluta confianza en la actuación de nuestros técnicos y de nuestras unidades. Esa fue una operación coordinada con Marruecos y tuvieron un problema en el momento del rescate. Lamentablemente en ocasiones suceden accidentes, tanto a Marruecos como a nosotros. Yo quiero destacar que a día de hoy ha disminuido en un 88% las personas fallecidas en los dispositivos en los que ha participado Salvamento Marítimo respecto a la media de los dos años anteriores. Y también quiero decir que el verdadero culpable de que estas cosas sucedan es la persona que mete a 150 o 200 personas en una embarcación que no está preparada.