Rayco González: «La gente cogió dinero pero nadie ayudó a que se solucionara el problema»

Sobre las 3M falsas:«Si el SCS te manda a buscar un producto...»

Según le cuestionó el fiscal Javier Ródenas a Rayco Rubén González, lo «básico» para hacer una operación mercantil, era «saber si el producto se podía traer a España», en referencia a las 3M que tuvieron que ser destruidas. «Yo, personalmente, cuando iniciamos este negocio no sabía que no podíamos servirla. Yo me comprometí a servir las mascarillas, nada más», justificó el investigado.

Pero, «¿no se informó de ello antes de negociar el acuerdo», le insistió el fiscal. «Yo no lo sabía, no me informé y tampoco me lo dijo el proveedor. Si el SCS que es una entidad pública, te manda a buscar un producto, descarto que no se pueda traer. Si una carta oficial me manda a buscar un tipo de mascarillas, que intentamos comercializar en otras partes y sí se podía, pues no me paré a pensar de que no podían entrar en España», dijo.

González declaró que no le había sorprendido que el SCS cambiase de objeto un contrato que estaba resuelto. «Era servir unas mascarillas que no llegaron por otras. Era una pérdida asumible del beneficio. Por eso no me sorprendió que me hubiesen hecho el cambio», detalló.

El responsable de RR7 United hizo ver que no era consciente de las consecuencias que le iba a generar el incumplimiento del contrato:«Hasta el día que yo presento la denuncia contra Lucas e Ihsan, pensaba que se iba a servir ese producto a pesar de que había demoras», contó.

«El distribuidor luego habló con Ana Pérez y le dijo que hacía falta un dinero para pagar un impuesto que eran unos 400 y pico mil euros y yo le dije a Lucas que eso era inviable. Había que mandar las mascarillas. [...] Cuando me entero de la noticia decidí denunciar para intentar cumplir al SCS por mis propios medios porque yo, ingenuo, siempre pensé que todo se iba a resolver. Mi intención siempre fue cumplir y ayudar, aunque confiando en las personas no adecuadas. Soy responsable de esa sociedad y nunca jamás he intentado llevarme el dinero, solo ayudar y me veo en esta situación por haber confiado en ciertas personas».