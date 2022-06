Pulso entre patronales y sindicatos por la composición del CES

Seis meses después de que fuera declarado el cese de los miembros del Consejo Económico y Social (CES) de Canarias, el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, ha convocado la sesión constitutiva del pleno para el próximo martes día 28 de junio. Con toda probabilidad, en esta reunión se elegirá como titular al empresario tinerfeño José Carlos Francisco.

Aunque el nombre del presidente quedó resuelto hace varios meses, hasta el último momento se han producido negociaciones «dificilísimas» que tienen que ver con las vicepresidencias y que pueden afectar a los apoyos que consiga Francisco al frente de este órgano consultivo.

Al contrario de lo ocurrido en ocasiones anteriores, la designación del presidente no se producirá esta vez por consenso y habrá que recurrir a la votación. El exdirigente de la CEOE-Tenerife, José Carlos Francisco, cuenta con el respaldo cerrado de las patronales y las cámaras.

En cambio, el secretario general de CC OO, Inocencio González, ya ha manifestado en distintas ocasiones que sus tres representantes en el pleno se abstendrán en este proceso.

Lo que ha generado un nuevo pulso ha sido la elección de las vicepresidencias, cargo al que aspiraba UGT para dar su respaldo a la propuesta presentada por los empresarios.

Negociación

En principio, corresponden una a los organizaciones empresariales y otra a CC OO. Esta última no está en discusión. Sin embargo, UGT entiende que si las patronales ya ostentan la Presidencia del Consejo Económico y Social, la segunda Vicepresidencia debía quedar en manos de este sindicato, posición que ha mantenido su dirigente, Manuel Navarro, desde que se conoció que Francisco sería el candidato.

Este asunto aún no ha quedado totalmente cerrado y volverá a ser planteado el mismo martes antes de que se produzca la reunión. Desde UGT no se descarta también que esta organización se abstenga ante la votación del presidente, tal como hará CC OO, aunque en cualquier caso, esta posición no determinará el resultado final porque solo se presenta un candidato.

El caso es que éste no siempre fue el nombre que estuvo sobre la mesa para dirigir el Consejo y llegar hasta aquí supuso un largo camino de desencuentros. Practicamente existía un acuerdo cerrado entre Gobierno regional, sindicatos y CEOE-Tenerife en torno a la catedrática de la Universidad de La Laguna, Gloria Rojas, a la Presidencia.

Pacto

Sin embargo, la patronal tinerfeña dio un giro a su posición y sumó al resto de empresarios para revertir el pacto y proponer a José Carlos Francisco, aprovechando su salida de la cúpula de la CEOE-Tenerife.

El apoyo de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) se produjo con el compromiso de que sería una persona de la isla de Gran Canaria quien asumiera una de las dos vicepresidencias, cargo que probablemente asumirá el secretario general de los empresarios de Las Palmas, José Cristóbal García. La patronal «no ha querido cederla» a pesar de que supondría una composición más justa del Consejo, señalan los sindicatos.

La composición del nuevo Consejo Económico y Social (CES) de Canarias no ha estado exenta de problemas, lo que ha dilatado la convocatoria del pleno seis meses. El pasado mes de diciembre fue declarado, por decreto del Ejecutivo, el cese de sus anteriores miembros por expiración del periodo legal de mandato.

No fue hasta mayo cuando el Consejo de Gobierno nombró a los nuevos consejeros, que el próximo martes eligen al presidente.

Todo este proceso, además, se desarrolla dos años después del cese del anterior titular del CES, Blas Trujillo, que dejó el cargo para hacerse cargo de la Consejería de Sanidad después de una etapa provisional ocupada por Julio Pérez. En este tiempo, la Presidencia la ha estado desarrollando en funciones José Cristóbal García. La falta de acuerdo para encontrar nombres de consenso ha estado en el centro de estos retrasos.