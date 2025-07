Primero Canarias vaticina que NC camina «hacia la desaparición» después de su falsa renovación

El binomio «transfuguismo-corrupción» planea sobre los varios ayuntamientos grancanarios

Una de las ponencias aprobadas en el reciente Congreso de Nacional de Nueva Canarias lleva por título 'Contra la corrupción y el transfuguismo: honestidad y lealtad'. En este sentido, la formación canarista recuerda su papel «decisivo» para el pacto progresista en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Viene al caso porque recientemente uno de sus dos concejales, José Eduardo Ramírez, abandonó NC pero mantiene el acta.

«La corrupción y el transfuguismo representan las amenazas más graves para la democracia y sus instituciones», asegura NC, que recuerda además el Pacto Antitransfuguismo de 1998 y una serie de acuerdos sucesivos.

«El transfuguismo es una forma de corrupción» que «representa una doble deslealtad, por un lado, al partido, y por otro, que es más grave, al electorado que depositó su confianza en una opción política concreta». Ponerle coto «es una responsabilidad ineludible», y en ello está NC, que ya ha presentado por registro en los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y de Moya los correspondientes escritos en los que comunica a la secretaría municipal que los que hasta ahora han figurado como ediles de su formación ya no forman parte del partido, tras darse de baja, por lo que insta a que se lleven a cabo los trámites oportunos para que pasen a ser considerados no adscritos. La intención es seguir haciendo lo mismo en Las Palmas de Gran Canaria y Arucas. Por contra, no ha habido aún movimiento en este sentido en el Ayuntamiento de La Aldea. El motivo, «quieren salvar la Alcaldía», dice Óscar Hernández, alcalde de Agüimes y presidente de la comisión gestora de Primero Canarias, que apunta que ya han presentado escrito de alegaciones en San Bartolomé de Tirajana.