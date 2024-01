El PP saber la hoja de ruta de Sánchez para afrontar la crisis migratoria en Canarias

El senador por Gran Canaria del Partido Popular, Sergio Ramos, ha lamentado este miércoles «la parsimonia» que mantiene el Gobierno de España frente a uno de los principales problemas que afecta a Canarias durante los últimos cinco años: la gestión de la crisis migratoria, que, «lejos de solucionarse, continúa arrojando cifras que van en aumento mes tras mes», señaló.

Ramos sostiene que la situación del archipiélago respecto al drama social y humanitario que representa la inmigración irregular sigue siendo «una asignatura pendiente» de Sánchez, «un asunto que requiere mucho más que anuncios de buenas intenciones y la puesta en escena de una política de escaparate que solo persigue maquillar la realidad para la que, al parecer, no existen soluciones por parte del Ejecutivo central».

En este sentido, el también portavoz de Migraciones del Grupo Popular en la Cámara Alta sostiene que «es inaudito que el Gobierno siga mirando para otro lado y no se pongan en marcha medidas efectivas para afrontar el problema». «Llevamos cinco años denunciando todos los meses en las Cortes Generales, tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados, la situación del Archipiélago, y pensamos que hasta aquí hemos llegado porque Canarias no es una comunidad de segunda. Me pregunto si hay que ser independentistas o herederos de ETA para que Sánchez actúe y ponga en práctica políticas que beneficien a Canarias», cuestionó Ramos.

Al respecto, el senador popular ha anunciado que su Grupo, a través de una iniciativa registrada en la Cámara Alta, exigirá al Gobierno que explique su hoja de ruta para abordar la complicada situación por la que atraviesa Canarias respecto a la inmigración irregular y exponga con claridad las medidas que pretende llevar a cabo. No nos podemos conformar con una visita más de un miembro del equipo de Sánchez a las islas, como la que ha realizado en estos días la nueva titular de Migraciones, Elma Saiz. Estamos en un momento crítico en el que necesitamos soluciones, no viajes ministeriales en falcon», sentenció Ramos.

Entre las cuestiones planteadas, los populares señalan que es necesario conocer con certeza si el Ejecutivo contará con una ficha financiera adicional destinada a las distintas comunidades autónomas para garantizar el futuro reparto de menores no acompañados o para la puesta en marcha de hospitales de campaña de atención a inmigrantes en los puertos canarios.

El portavoz popular advierte que sin ficha financiera, sin una financiación adecuada, y a la altura de las necesidades y de la realidad, «cualquier intención estará destinada al más absoluto de los fracasos. Si el Gobierno garantiza las partidas económicas necesarias será un claro indicador de su interés por solucionar estos problemas, en el caso contrario, será un capítulo más del enorme catálogo de promesas incumplidas», aseveró.

En referencia a la política de acogida, los populares preguntan al Gobierno por el número de centros que tiene previsto abrir en las Islas y por el número de plazas que albergaría cada uno de ellos.

Noticia relacionada Crisis migratoria Saiz promete cambiar la ley para que acoger menores migrantes no sea opcional Agencias

Miles de fallecidos en el mar

Otras de las cuestiones planteadas por el PP se centran en las cifras oficiales que maneja el Ejecutivo de personas fallecidas en el mar en su intento por alcanzar las costas del Archipiélago, que las diferentes organizaciones no gubernamentales sitúan en unas 4.000; y en la situación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) que, desde hace 8 años, está pendiente de instalar en Lanzarote, y que todo indica que se prolongará mucho más tras los últimos acontecimientos acaecidos en las dependencias oficiales donde permanecía almacenado, en las que un incendio destruyó este sistema técnico.

Por otra parte, Ramos lamentó que, tras cinco años de retraso, la convocatoria reciente de la Conferencia sobre Inmigración «no haya sido capaz de arrojar un foco de luz a la problemática de la inmigración irregular en Canarias». «Resulta evidente que ha sido fruto de la improvisación habitual de este Gobierno, y ha reflejado que los deberes no se han hecho bien. Esperábamos decisiones concretas respecto a la distribución de menores migrantes no acompañados o mayor financiación para atenderlos, pero todo quedó en agua de borrajas, afirmó el senador del PP, lamentando que «solo haya servido para anunciar dos mesas de trabajo»:

Aunque al finalizar 2023 la cifras de inmigrantes llegados a Canarias ha superado los 40.000, el balance oficial facilitado por el Ministerio del Interior hasta el pasado 15 de diciembre certifica la llegada de 52.945 migrantes irregulares a España durante el pasado año, 37.187 de ellos a Canarias, lo que supone un 140% más que en 2022, la cifra más alta desde que existen registros, superando con creces la denominada crisis de los cayucos de 2006.