«Pongo la mano en el fuego por Ángel Víctor Torres»

– ¿Pondría la mano en el fuego por Ángel Víctor Torres y su gestión, después de conocerse que la Guardia Civil tiene conversaciones de los investigados por el caso mascarillas en los que aparece su nombre como contacto?

– A día de hoy sí, claro que pondría la mano en el fuego. Ángel Víctor ha sido un gran presidente de Canarias y es un gran ministro que ha dado las precisas y oportunas explicaciones sobre lo que tiene que ver con este caso. Lo que no se puede hacer es convertir el caso en el que un tal Koldo -y algún otro que le acompañaba- buscaba enriquecerse en medio de la pandemia, en el caso Ángel Víctor o en el caso Francina, porque no aparecen en los sumarios. El único que aparece con nombre y apellidos es Miguel Tellado, portavoz del Grupo Popular, que será quien tenga que dar explicaciones.

– Torres tampoco ha dado muchas explicaciones más allá de decir que caiga quien deba caer.

– En plena pandemia, todos los gobiernos buscaban mascarillas porque estaban muriendo personas todos los días. Y el Gobierno canario compró. Y las mascarillas llegaron. Se dieron cuenta de que no eran de la calidad contratada y por eso, en Canarias y en Baleares se reclamó. A partir de ahí se ha actuado correctamente. ¿Donde está el delito para hablar permanentemente de Ángel Víctor Torres o Francina Armengol?

– Casi la mitad del gasto sanitario que se hizo durante la pandemia en Canarias está siendo investigado por la Justicia en tres casos de supuestas irregularidades. ¿Eso le parece una buena gestión?

– ¿Y por qué condenamos antes de saber lo que va a decir la Justicia? ¿Le parece mala gestión? ¿Es el momento de condenar?

– Ábalos tampoco estaba...

– Pero aparece. Y su mano derecha está en el sumario implicado.

– ¿Le parece al PSOE que ese es ya suficiente cortafuegos?

– No se trata de cortafuegos, sino de cómo hemos reaccionado. Nadie está libre de que en sus filas haya alguien que se desvíe del camino recto y se corrompa. La diferencia es cómo reaccionamos unos y otros y el PSOE ha reaccionado inmediatamente y de manera tajante. Primero, diciendo que el Partido Socialista y el Gobierno va a poner a disposición de la Justicia toda la información y toda la documentación que tenga.

No vamos a romper ordenadores a martillazos ni a crear una especie de policía patriótica para atacar al adversario y tapar la corrupción propia. Eso lo hicieron otros. Hemos asumido responsabilidades y a los que aparecen en el sumario le hemos pedido el acta y están fuera del Partido Socialista. ¿Alguien conoce que el único partido condenado por corrupción en este país, que es el PP, haya asumido alguna responsabilidad en algún momento? Ninguna.

Transparencia

– ¿Qué espera de la comisión de investigación en el Congreso?

– Es lo tercero que hemos hecho, transparencia. Luz y taquígrafos. Una comisión de investigación para ver todos los contratos de la administración del Estado en tiempos de pandemia. Y queremos saber como se ha hecho en otras partes para sacar enseñanzas y analizar si hay que modificar la legislación de contratación del Estado. Otros votaron en contra de esa comisión de investigación en Madrid, por ejemplo. No todos somos iguales. Ni de lejos.

– ¿Le preocupa al PSOE que esto sea solo la punta del iceberg?

– No. Es que no voy a jugar a este juego permanentemente. Hemos reaccionado con prontitud, de manera tajante ante lo que existe, no ante lo que no existe. Y nadie más que el Partido Socialista puede decir eso. Hemos reaccionado como se tiene que reaccionar ante un caso de corrupción. Somos incompatibles con la corrupción.

De hecho, Pedro Sánchez llegó al Gobierno luchando contra la corrupción, mientras que Feijóo llegó al PP ocultando su corrupción y echando a quien la estaba combatiendo. Esa es la diferencia. Por eso vamos a ver qué determinan los tribunales y en base a eso adoptaremos decisiones.

– Al margen de las decisiones, el PP está siguiendo una estrategia muy dura contra el PSOE, pero ustedes también.

– No, no, no. No estamos atacando. Estamos poniendo delante del espejo qué hemos hecho unos y qué han hecho otros. Efectivamente, hemos tenido un caso en nuestras filas que se aparta de nuestro código ético y se ha actuado. Nadie nos puede dar lecciones teniendo no uno, sino cientos de casos, siendo condenado por corrupción y sin haber adoptado ni una decisión. No voy a jugar al teatro del absurdo.

– ¿No entiende que haya responsabilidad política más allá de lo que determinen los tribunales?

–Según esa pregunta, tendría que haber dimitido ya Isabel Díaz Ayuso, Bonilla en Andalucía, el Gobierno de Murcia...

– Le preguntaba por los dirigentes socialistas

–¿En base a qué? No voy a jugar a esta política ficción y al juego de caza en el que algunos nos quieren introducir. Si aparecen, ya veremos. E insisto, reaccionamos como había que hacerlo ante un caso de corrupción

Amnistía

– El PSOE ha cerrado un acuerdo sobre la amnistía con ERC y Junts. Esto a ustedes les da tranquilidad no solo respeto a los presupuestos sino de la legislatura.

–No sólo nos da tranquilidad, sino que la ley de amnistía es la pieza con la que cerramos la etapa de la confrontación, de la fractura social en Cataluña y abrimos la etapa de la convivencia, de la concordia y del reencuentro, que es lo que pretendíamos con esta ley, que hemos mejorado con las propuestas de la Comisión de Venecia, que es plenamente constitucional y de acuerdo con las normas europeas.

– Ese es un relato que ustedes han ido modificando y adecuando a las exigencias de sus socios

–¿En qué? ¿Adaptándola a lo que dijo la Comisión de Venecia? Hemos tenido un debate sobre lo que es terrorismo o no. Metemos la definición que ha hecho el Consejo de Europa y el Parlamento europeo en 2017. En lo que tiene que ver con la traición, hemos cogido la declaración de Naciones Unidas... Lo que hemos hecho ha sido clarificar, pero la ley persigue lo mismo, permitir el reencuentro en Cataluña y de Cataluña con el resto de España, porque lo que heredamos fue conflicto.

– Y les 'embronca' un poco más en el Congreso con el PP

–Embroncarnos más con el PP es imposible, porque lo utilizan todo y juegan a la hipérbole permanente. De hecho, también se rompía España cuando hicimos los indultos o los cambios de la sedición y ahora se asume que eso ha mejorado la convivencia. Incluso el PP estaba dispuesto a valorar la amnistía y los indultos. La hipocresía del PP, cuando acusa a los socialistas de todos los males del infierno, es absoluta.

– ¿Cómo afectan estos asuntos a la gestión del Gobierno?

–En nada. En todo caso a la percepción, porque se utiliza y se centra de manera interesada el debate en la amnistía o en las mascarillas, pero este Gobierno, en el poco tiempo que lleva esta legislatura, ha subido las pensiones, mantiene las subvenciones al transporte, las ayudas a familias con menos recursos en asuntos energéticos, ha subido el salario mínimo interprofesional... Este Gobierno está gobernando y haciendo política para la gente.

Agenda canaria

– El acuerdo en torno a la ley de amnistía posibilita la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. ¿Recogerán la agenda canaria?

–La agenda canaria está pactada entre el Partido Socialista y Coalición Canaria -que viene desde el Gobierno de Ángel Víctor Torres- e incluye una serie de puntos que hay que ir negociando y buscando acuerdos. No se hace de la noche a la mañana porque buena parte de lo que recoge es bastante complejo. Esos acuerdos se desarrollarán en este presupuesto y seguramente en los siguientes, y nosotros tenemos toda la voluntad de cumplir esa agenda y que tenga el impacto presupuestario que le corresponde.

– CC tiene un acuerdo con el PSOE en Madrid, pero también mantiene frentes abiertos, desde Costas -que el Gobierno ha anunciado que llevará al Constitucional-, la regla de gasto o la inmigración. ¿Confía en que contará con ese apoyo hasta el final del mandato? ¿Entiende que su actuación puede estar condicionada por el PP, su socio en las islas?

–Yo he visto a Coalición Canaria no atado del todo con el Partido Popular. Su diputada en el Congreso ha votado en muchas ocasiones las posiciones del Grupo Socialista y no las del PP. Por tanto, nos sentamos en la mesa para negociar y estamos convencidos que se van a alcanzar acuerdos. En cuanto a los presupuestos, habrá acuerdo porque tiene lógica, ya que recogen el impacto de las medidas que hemos ido aprobando con los grupos parlamentarios, desde las pensiones, la gratuidad del transporte, etc.

Estamos seguros de que habrá nuevos presupuestos a pesar de que el PP ha vuelto a votar en contra de la senda de estabilidad y de déficit. Quizá aquí CC le tendría que pedir cuentas al PP, porque ha conseguido que las autonomías, incluida Canarias, vayan a tener 4.500 millones menos. Las comunidades -de las que depende la educación, la sanidad o los servicios sociales-, tendrán menos recursos por obra y gracia del PP. En eso, seguramente, Coalición Canaria estará más cerca del Partido Socialista que del Partido popular.

– Canarias vive una situación de emergencia por la acogida de menores migrantes no acompañados y ha pedido cambios al Estado para que haya corresponsabilidad ante el fracaso de la solidaridad. ¿Se va a cambiar la ley? ¿Se hará por la vía rápida que permite el decreto ley?

–Lo primero es que el Gobierno de España ha incrementado los recursos para atender el fenómeno de la inmigración, que tiene un impacto especial en Canarias. Se ha aumentado como nunca, aunque está claro que es insuficiente. También tenemos el Pacto europeo, porque somos frontera europea y necesitamos la colaboración del conjunto de la Unión. Y tercero, lo que hay que buscar es un acuerdo entre instituciones para ver cuál es la mejor manera de acoger, integrar y abordar este fenómeno, que necesita del acuerdo y nos interpela a todos.

– La necesidad del acuerdo es el punto de partida, pero también lo es la urgencia.

–Por eso estamos poniendo en marcha más centros de acogida temporal, con más recursos y más plazas y ver politicamente como vamos desbrozando estos asuntos para llega a acuerdos cuanto antes. Habrá que cambiar lo que sea necesario para que esto funcione.

– Participó usted en un acto del Partido Socialista en Gran Canaria. ¿Qué percibe de los militantes, con qué animo asisten a esta situación del partido? ¿Están decepcionados, enfadados?

– Están dolidos, porque somos incompatibles con la corrupción, y cuando esto pasa en nuestras filas, no pueden soportarlo. Están dolidos pero también reconfortados viendo cómo actuamos frente a esos casos y viendo cómo se ha apartado a todo el que está complicado en estos casos.