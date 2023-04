«Podemos ha jugado un papel muy valiente en el Gobierno de Canarias»

En su visita a las islas, Rafa Mayoral, diputado en el Congreso y secretario de Horizonte Republicano y Profundización Democrática de Podemos, se trajo en agenda una reunión con los controladores aéreos en el aeropuerto de Gran Canaria y un acto electoral en Lanzarote.

–¿Qué persigue Podemos con la enmienda al proyecto de ley de movilidad sostenible que ha venido a presentar en Canarias?

–Creemos que para garantizar la seguridad del transporte público la mejor manera es proteger la seguridad de los trabajadores y para eso hemos planteado esta enmienda. Y lo hacemos en Canarias porque aquí se produjo un hecho lamentable, que fue el despido de varios pilotos de Binter por negarse a volar sobre la nube tóxica del volcán de La Palma. El juez declaró el despido improcedente pero la empresa se plantea indemnizarlos y echarlos a la calle para que sirva de ejemplo. Eso no solo supone un abuso contra los trabajadores sino que pone en peligro la seguridad del transporte y de los viajeros. La enmienda cuenta con el apoyo de más de veinte sindicatos del sector y su objetivo es que cuando un trabajador tome medidas para proteger la seguridad del transporte público no pueda recibir represalias. Y lanzar un mensaje a las empresas para que sepan que ese tipo de actuaciones van a tener respuesta.

–Podemos se opone a la privatización de las torres de control, contra la que el Gobierno de Canarias también ha presentado alegaciones. ¿Cree que el Ministerio de Transportes culminara el proceso en esta legislatura?

–No lo vamos a permitir porque es una locura que está fuera del acuerdo de Gobierno y en contra de toda lógica. Pero vamos más allá, no solo rechazamos las nuevas privatizaciones, sino que queremos abrir un debate de fondo sobre lo que supone para el país que las torres estén en manos privadas. Son un elemento estratégico de seguridad nacional que debe ser 100% público, y eso implica que las que ya están privatizadas dejen de estarlo cuanto antes, en cuanto se acaben los contratos, y eso también lo hemos convertido en enmienda.

–Su visita a las islas es también para apoyar las candidaturas de Podemos a las elecciones del 28M. ¿Cómo valora la participación de su partido en el Gobierno canario en estos cuatro años?

–Creo que la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, ha sido muy valiente. Cuando se inició el proceso del Ingreso Mínimo Vital (IMV) muchas autonomías, como la de Madrid, pensaron que era una oportunidad para levantar las medidas de protección social existentes y recortar derechos, pero Noemí Santana y todo su equipo hicieron lo que no se ha hecho en otros sitios, encajar el IMV con los mecanismos de protección que ya existían para que supusiera una ampliación de la cobertura social, con iniciativas legislativas muy innovadoras. La Renta Canaria de Ciudadanía que se ha aprobado es también muy potente, porque pone encima de la mesa que la pobreza es una violación de los derechos humanos y que las administraciones tienen que tomar medidas para garantizar los derechos de la ciudadanía. Además, Podemos hace de contrapeso para poner freno al desarrollo insostenible y avanzar en la protección del territorio. Podemos ha tenido un papel importante tirando desde dentro del Gobierno en un momento de cambio político en Canarias y ha sido clave para cambiar la dinámica y demostrar que las cosas se pueden hacer de manera diferente.

–El escaño del que fuera secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, sigue vacío desde que la Mesa del Congreso le retiró el acta de diputado y él ha decidido montar su propia fuerza política con el proyecto Drago, de «obediencia canaria». ¿Qué opinión le merece?

–Lo primero que cabe decir es que la persecución a los representantes políticos del pueblo canario de nuestra organización viene de lejos. Ya se vio con la persecución sistemática y mafiosa a Vicky Rosell, que ha terminado nada más y nada menos que con un juez en prisión por conspirar contra un representante público. Luego siguió con el proceso contra Alberto Rodríguez, que estuvo lleno de irregularidades, no solo porque no se probaran los hechos de los que se le acusaba sino porque había pruebas que demostraban lo contrario. Ha habido una campaña de desprestigio para subvertir el proceso democrático y tenían que arremeter contra el ansia de cambio que venía desde Canarias. Eso tendría que dar lugar a una reflexión sobre la calidad democrática de nuestra sociedad. Respecto al proyecto Drago, yo conozco a Alberto hace muchos años, desde antes de que existiera Podemos, y le tengo un gran cariño, respeto su decisión, pero creo que se equivoca. Lo que toca en Canarias es continuar con la senda del cambio y no volver atrás, centrar el debate en garantizar políticas públicas en favor de la mayoría social y trabajar para evitar que los sectores oligárquicos vuelvan a gobernar.

–Además de Drago, hay otras formaciones creadas por exmiembros de Podemos, como Reunir, y existe una importante atomización de la izquierda. ¿Cómo cree que afectará al resultado del 28M?

–Bueno, al mismo tiempo que ha ocurrido eso también ha habido por primera vez un acuerdo con la candidatura que encabeza Noemí Santana, que es un acuerdo muy amplio de diferentes organizaciones que no habíamos confluido antes en unas elecciones y una candidatura muy potente que tiene mucho que decir. Los que quieran coger su camino en solitario tendrán que explicar por qué lo hacen, pero nuestro camino es fortalecer la unidad y avanzar el proceso de profundización del cambio.

– Los datos de Interior indican un descenso del 63% de la inmigración irregular respecto al año pasado, aunque en los últimos días se ha producido un repunte de la llegada de pateras. ¿Cómo entiende Podemos que se debería abordar este fenómeno?

–Nosotros tenemos una posición muy diferente a la del Ministerio de Interior, creemos que debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos, es necesario ver la posibilidad de que haya una inmigración segura para que la gente no se tenga que jugar la vida. Pero también defendemos que Europa se tiene que replantear su relación con África, lo que no se puede es pensar que se pueden expoliar los recursos y creer que la gente no va a huir del hambre. La UE debe plantearse la actitud de las multinacionales que están provocando que mucha gente tenga que huir por el cambio climático y la depredación de recursos a causa de una política extractivista que conduce a un callejón sin salida.