CC y PNV hacen pinza y llevan un plan de política migratoria a la Conferencia de Presidentes

El Gobierno de Canarias, o al menos la parte de Coalición Canaria (CC) que forma parte del Ejecutivo que preside Fernando Clavijo, ha acordado con el del País Vasco elevar a la Conferencia de Presidentes de este viernes 6 de junio una propuesta en forma de «gran pacto» en torno a un 'Plan Integral de Política Migratoria'. Curiosamente, las comunidades dirigidas por el Partido Popular (PP), formación que cogobierna en las islas, se negaron a incluir el tema de la inmigración en la cita, aunque sí se recoge dado que Moncloa admitió todos los asuntos que propusieron las regiones, tuvieran o no el apoyo de al menos diez de ellas.

El presidente Fernando Clavijo y el lehendakari Imanol Pradales defenderán en la cumbre de Barcelona abordar los retos que plantea la inmigración en un «marco normativo justo, inclusivo y adaptado a la realidad cambiante, que promueva la integración, la cohesión social y el respeto por los derechos humanos». Y en este contexto esperan que se pueda dar «una respuesta coordinada a las necesidades específicas de los niños y las niñas no acompañados que llegan a nuestras costas, asegurando que se respete el interés superior del menor en todas las decisiones y acciones implementadas».

TRES PUNTOS Y 13 TEMAS Orden del día La Conferencia de Presidentes se divide en tres puntos, aprobación del acta anterior, asuntos a tratar y ruegos y preguntas.

A propuesta del Gobierno Se tratará el acceso a la vivienda, la financiación educativa, el modelo energético, la quita, la migración e infraestructuras.

Las regiones han propuesto, además, la financiación autonómica, la lucha contra la ocupación, el control de fronteras, el déficit de profesionales sanitarios, o la retirada de la reforma del Poder Judicial.

El documento que hCanarias y Euskadi pone sobre la mesa los ejes sobre los que debería pivotar el 'Plan Integral y Estructural de Política Migratoria' que reclaman elabore el Estado, una hoja de ruta que incluye un diagnóstico de situación y prospección de escenarios futuros, al que debe seguir acciones concretas con metas específicas, indicadores de evaluación y seguimiento, memoria económica y recursos, y una planificación flexible y adaptativa del plan.

Con la presentación de este plan, Canarias y Euskadi mantienen la estrecha colaboración que han desarrollado durante los últimos meses en política migratoria, reconocen fuentas del Ejecutivo. Es más, también en la anterior Conferencia de Presidentes celebrada en diciembre del año pasado en Santander el presidente Clavijo y el lehendakari Pradales propusieron de forma conjunta un reparto extraordinario de menores migrantes con el objetivo de aliviar la presión que sufre el archipiélago con más de 5.600 niños y niñas en acogida.

Intento de bloqueo

Por su parte, el PSOE afeó el martes por la noche la actitud del PP de no apoyar a Canarias en la inclusión del tema migratorio en la cumbre. Así, la secretaria de Organización en las islas, Nira Fierro, reprochó el «intento de bloqueo» por parte del PP. «Ya no se sabe si son gobierno u oposición en las islas», dijo. Y resaltó que los conservadores habían optado por el «boicot y la confrontación», pese a que eso signifique ir en contra no solo del Gobierno de España, sino también de la posición defendida por su aliado en el seno del Ejecutivo en Canarias», afirmó en un comunicado.

En una línea similar se expresó este miércoles Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC). El portavoz parlamentario del grupo, Luis Campos, acusó al presidente del Gobierno «de las dos derechas canarias, Fernando Clavijo, de estar totalmente subordinado» al PP en la Conferencia de Presidentes. Y recriminó el «silencio cómplice del jefe del Ejecutivo ante el 'olvido' del PP de los intereses generales de Canarias en la cita de Barcelona».

Confrontación política

De esta situación de confrontación política, a la que hacía referencia ya el portavoz del Ejecutivo Canario, Alfonso Cabello, esta semana, también se refiere el escrito de la propuesta de Canarias y Euskadi que ambas han enviado tanto al Gobierno central como a las comunidades. «Canarias y Euskadi consideran que es imprescindible superar las respuestas institucionales reactivas frente a las emergencias migratorias con medidas aisladas o improvisadas», y, en su lugar, reclaman «diseñar un plan proactivo que aborde las causas profundas de la migración, promueva la integración efectiva y asegure el respeto por los derechos humanos», dice el texto.

Sin embargo, parece obvio que esta cumbre servirá para escenificar el poder de las comunidades del PP frente al Gobierno de Pedro Sánchez. Madrid ya ha anunciado que rechazará en la reunión la quita propuesta por Hacienda porque es para «pagar peajes al independentismo». Y Vox acusa al PP de «blanquear al PSOE» ya solo por participar en la cumbre, mientras Castilla-La Mancha (PSOE) acusa al PP de jugar al «totum revolutum» y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, pide que la conferencia sea «un órgano constructivo» pese a que se produzcan «discrepancias».