La plataforma del REF pide más presión sobre Madrid

La plataforma de defensa del REF reclama al Gobierno de Canarias que ejerza «más presión» en defensa de los fueros del archipiélago.

El Manifiesto en torno al Régimen Económico y Fiscal Canario considera necesario que por parte del Ministerio de Hacienda se actualice y modifique para adaptarlo a circunstancias como la pandemia, la erupción del volcán de La Palma o las consecuencias de la guerra de Ucrania, pero también precisa que aclaren dudas «que no requieren ningún cambio normativo» y que son imprescindibles dar seguridad jurídica a los empresarios y que el REF «no se vea devaluado».

Alcibiades Trancho, decano del Colegio de Economistas de Las Palmas; Orlando Luján, delegado del Gabinete de Estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Agustín Manrique de Lara, presidente del Círculo de empresarios de Gran canaria -entidad que ayer se sumó al Manifiesto-, reivindicaron el REF como herramienta «que permite al archipiélago ir al mismo ritmo que otras regiones» y se mostraron a dispuestos a «subir la intensidad» de sus reclamaciones después de dos años en espera de que se apliquen medidas para mejorarlo sin respuestas por parte del Ministerio de Hacienda.

Los empresarios, insistieron, «no pueden estar al albur» de los cambios que introduzcan los diferentes gobiernos porque las empresas necesitan certidumbres y seguridad, y las reglas deben estar claras. En cambio, reciben «la callada por respuesta».

Silencio

En este sentido, indicaron que no han encontrado eco en su intención de reunirse con el secretario de Estado de Hacienda, el palmero Oscar Izquierdo, a quien le llevan pidiendo una entrevista desde hace dos meses.

Igualmente consideraron «desafortunado» y «llamativo» que el Gobierno de Canarias tampoco haya obtenido contestación a este respecto. Al respecto, Luján destacó que « es más difícil que el REF se entienda en Madrid que en Bruselas».

Por eso, y aunque quieren mantener el tono «pacífico y ordenado pero sin complejos», dijo Manrique de Lara, «es el momento de reclamar estas mejoras en el REF con más contundencia», implicando también para ello a medios de comunicación, agentes sociales y a la sociedad civil «tal como ocurrió con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria», dijo «porque la situación es urgente».

A opinión de los promotores de esta plataforma, muchos de los asuntos pendientes se podrían resolver de manera inmediata «si hubiera voluntad política».

Respetar el fuero

Tanto Agustín Manrique de Lara como Albiciades Trancho y Orlando Luján hicieron hincapié en que Canarias «no quiere pagar menos de lo que le corresponde», pero insistieron en que la realidad es que «debemos luchar por que se respete nuestro fuero como si estuviéramos pidiendo una rebaja».

En su opinión, algunos de los cambios introducidos por el gobierno de España, como el cambio de criterio respecto al comercio triangular en la Zona Especial Canaria (ZEC) está provocando un «daño reputacional» al REF que es preciso contrarrestar.

Oficina del REF

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) y del Círculo de empresarios de Gran Canaria, Agustín Manrique de Lara, insistió ayer en la necesidad de contar con «una oficina o comisionado» del REF en la estructura del Gobierno de Canarias que funcione «de manera estable» y que tenga a su disposición a los «mejores funcionarios» que trabajen con «todos los gobiernos».

En este sentido, desde la Asociación de Asesores Fiscales, Orlando Luján indicó que «llama la atención que una comunidad autónoma que cuenta con un presupuesto de 9.000 millones de euros no cuente con un equipo de seguimiento del REF» que advierta de los riesgos y que trabaje directamente con el Ministerio cuando se produzcan diferencias.

Desde el Círculo de Empresarios, dijo Manrique de Lara, se ve con preocupación la «desconexión» que se ha producido entre el REF y la sociedad canaria y recordó que el próximo mes de julio se cumplen 50 años desde que fue aprobado y permite a los canarios «no vivir subsidiados».

Desde esta plataforma se está llevando a cabo una intensa labor desde hace cinco meses para dar a conocer el REF «porque no se conoce lo suficiente y lo que no se conoce no se defiende», señaló el decano del Colegio de Economistas de Las Palmas, Alcibiades Trancho.