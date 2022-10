Pérez dice que Clavijo representa a quienes «mangonearon» la política canaria «durante 30 años»

Santiago Pérez, senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, considera que la reacción de Fernando Clavijo ante la noticia de que se incluirá una reserva de inversiones en el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Baleares «es un retrato de este personaje y de lo que representa».

El senador socialista se sorprende de que diga que la situación de Baleares no es socialmente tan inaceptable como la canaria, «como si él no si no representara a quienes han mangoneado la política del archipiélago durante 30 años».

«Es inaguantable –sigue diciendo-, que en las pocas veces que va al Senado y le echa en cara al presidente del Gobierno que en Canarias hay bajo salarios… como si Coalición Canaria (CC) no tuviera nada que ver con eso, como si durante los largos años de manipulación institucional y política no se hubieran desaprovechado oportunidades para el desarrollo del archipiélago; como si no hubiera sido el mismo Clavijo el que se paseó con dinero público por los Estados Unidos para animar a inversionistas depredadores con el atractivo de bajos salarios y condiciones laborales precarias».

Santiago Pérez señala que «Clavijo y CC son una mala versión del PP en el archipiélago, un PP que se ha lanzado a quebrar la solidaridad entre la ciudadanía española, a quebrar la Constitución que atribuye el Estado la obligación de procurar un desarrollo territorial equilibrado y justo. Lo hacen con una feria de rebajas fiscales y al tiempo que reclaman más recursos estatales en Andalucía han perdonado el impuesto de patrimonio al 0,2% de la población en contra de un criterio de justicia fiscal elemental y haciendo lo que ni la peor derecha europea se atreve en las actuales circunstancias».