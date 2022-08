Las peleas internas debilitan a Podemos a nueve meses de las elecciones

Doreste afirma que su expulsión no afecta al tripartito

El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de la capital grancanaria, Javier Doreste, reiteró ayer su postura de mantenerse en el gobierno tripartito que preside la entidad municipal pese a haber sido expulsado de Podemos junto a su compañera Mercedes Sanz, noticia que transcendió públicamente el martes.

«Yo soy miembro de una coalición que se llama Unidas Podemos, el grupo municipal se llama Unidas Podemos, el acta de concejal viene a nombre de Unidas Podemos. Unidas Podemos ni me ha expulsado ni me ha pedido que pase a no adscrito. El que firma el pacto de gobierno del tripartito en el Ayuntamiento es el PSOE, NC y Unidas Podemos.

Por tanto, esto es una anécdota que no tiene nada que ver con la buena marcha ni el mantenimiento de la gobernabilidad» de la ciudad. Así se manifestó al ser cuestionado por los periodistas sobre si atendería la solicitud hecha por la formación morada a la Secretaría del Consistorio en el escrito que le remitió en julio pidiendo su paso a no adscritos.

Doreste señaló que serán «otros» los que tendrán que explicar «por qué lo han hecho público ahora». Añadió que sus «diferencias con la dirección» eran conocidas y «a nadie puede haber cogido por sorpresa. Otra cosa es que se decida en este momento, a 9 meses de las elecciones, arriesgar un gobierno de progreso».

Sobre sus socios de gobierno dijo que «hablamos con el alcalde y con Pedro Quevedo y ellos, mientras se garantice el grupo de gobierno, nos apoyan».

Fuentes autorizadas de Podemos Canarias aseguran que Doreste y Sanz «se dieron de baja voluntaria» el 16 de junio y que «no se les ha expulsado».