Torres se volcará en las políticas sociales

El secretario general del Partido Socialista y candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, buscará la confianza de la Cámara el próximo jueves con un discurso de 75 minutos en el que expondrá, a través de cinco ejes, las bases programáticas de la gestión que quiere llevar a cabo al frente del Ejecutivo y que se volcará en las políticas sociales.

Y en este camino, Torres quiere contar con la participación de la oposición, no sólo en la investidura -para lo que pedirá su apoyo en el discurso- sino durante toda la legislatura. Al respecto, el dirigente socialista apuntó ayer que mostrará «la mano tendida» a los grupos de Coalición Canaria, Partido Popular y Ciudadanos -que ya han señalado que no respaldarán su investidura- «porque hay leyes que requieren consenso y de sus aportaciones». A su juicio, «a partir de ahora queda por delante un camino que debemos construir entre todos, desde el Gobierno y también la oposición, porque su papel es importante y me esforzará por buscar ese apoyo».

En cuanto a los aspectos fundamentales para el nuevo Ejecutivo, Torres indicó que será «clave» aprobar leyes que contribuyan a mejorar la vida de los canarios -como la norma que desarrolle la renta ciudadana-, pero también figuran entre sus prioridades mejorar o desarrollar iniciativas que están paralizadas o no han funcionado como debieran, afirma. Así, cita la ley de Educación o el plan de Urgencias sanitarias, además de poner en marcha la Ley de Servicios Sociales, aprobada apenas hace cuatro meses «aunque la intención de Fernando Clavijo era tenerla a finales de 2015».