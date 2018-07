«Soraya recuperará el voto que se fue a Ciudadanos»

— Soraya Sáenz de Santamaría es la política, y lo dice la publicación del último informe del CIS , mejor valorada. Y no lo dicen solo los votantes del Partido Popular, lo dicen los ciudadanos. También hemos visto una encuesta en un medio de comunicación que dice que es la candidata que más podría atraer de nuevo al Partido Popular el voto del militante que en los últimos años no no has votado. Y es, además, la candidata que más claramente puede acoger al votante que se nos fue en las anteriores elecciones, fundamentalmente a Ciudadanos.

— Eso es democracia. Y demuestra la salud de la democracia interna del Partido Popular. Antes se nos acusaba de no aplicar criterios democráticos en la elección de nuestros líderes. Y ahora se habla de las diferencias que pueda haber en el proceso. Este proceso va a hacer que salgamos más fuertes y en buenas condiciones para poder luchar por lo que verdaderamente nos importa, que es el Gobierno. Y nosotros somos un partido de Gobierno. Y eso lo sabe muy bien Asier Antona , que está liderando el partido en Canarias de una forma ejemplar, por eso además de cariño le tenemos mucho respeto. Y además con algo que está defendiendo Soraya Sáenz de Santamaría desde el primer momento y es la lealtad. No es fácil tener que trabajar con un Gobierno de Canarias en el que está un partido –Coalición Canaria– que está llegando a acuerdos con tu propio partido, pero él ha sabido defender los intereses de los canarios.

— Estos ejercicios de democracia interna no son muy usuales en el PP , un partido que suele llegar a sus congresos con un líder único...

— No van a producirse esas heridas. Y en lo que a Soraya toca ella va a contar con todos y cada uno de los candidatos y de los miembros de sus equipos para construir un nuevo Partido Popular fuerte y unido. Porque, además, carecería de sentido que no fuera así. Lo que toca es luchar contra nuestro rival, que es Pedro Sánchez .

— Hay quien opina que la gestión del 155 le va a pasar factura...

— El 155 se aplicó para conseguir alcanzar ese proceso de unidad en el momento tan difícil que vivió nuestro país. Y se consiguió con el esfuerzo de un acuerdo político y con una aplicación que no fue nada sencilla. Y se consiguió el objetivo de que los independentistas no rompieran España y no se formara un gobierno ilegal. Y eso es lo que el PP va a defender siempre. La unidad de España, la soberanía nacional desde el trabajo constitucional. Y eso es lo que defendió Soraya a costa de una querella y un sacrificio que este país debe reconocer.

— Dice que Pedro Sánchez alcanzo el poder por la puerta de atrás. ¿Qué vigencia le da a esta legislatura?

— Está demostrando que es un Gobierno que utilizó una excusa. La de la corrupción del PP en el año 2002 en dos ayuntamientos para provocar una moción de censura a unos miembros del Gobierno que nada tenían que ver, y que ni han estado ni están en un proceso judicial. Curiosamente, el mismo Gobierno que ahora le da una palmadita en la espalda a un presidente de la Diputación de Valencia –Jorge Rodríguez– que fue detenido por corrupción. El mismo Gobierno que en algunos Ayuntamientos, como el de Estepona, ha tenido también causas razonadas con la utilización de recursos públicos para financiar el partido. Sin embargo, ahora, el señor Sánchez no hace caso de ninguno de esos hechos, con una vara de medir totalmente distinta a la que usó en la moción de censura. A día de hoy la corrupción que él tolera dentro de su partido. Un Gobierno que está devolviendo las letras a los que les prestaron su apoyo, con una política de acercamiento de los presos que las propias víctimas están denunciando. Vendiendo la televisión pública al señor Iglesias, que como bien decía Soraya puede llegar a hacernos ver al señor Monedero presentando Informe Semanal. La televisión pública tiene que estar al servicio de todos los españoles, no al servicio de una formación política que quiere que sea La Tuerka 2 en el futuro. Eso es lo que estamos viendo, un Ejecutivo que tira del gesto pero todavía no se ha puesto a gobernar.

— Fue titular de Fomento hasta hace un mes, en esa posición afrontó negociaciones capitales para el archipiélago como las del convenio de carreteras. ¿En qué punto quedaron y qué espera de su desarrollo en un plazo inmediato?

— Quedaron totalmente consolidados con el mayor esfuerzo inversor de la historia reciente. A través de un convenio de carreteras, que más allá de la necesidad de tener que articularlo por la vía de la prórroga del convenido que estaba en vigor y la redacción de un nuevo convenio, estaba enfocado para dar soporte a todas las necesidades de las islas. Es un convenio que si no se pudo poner en marcha de forma independiente fue por una exclusiva razón, la imposibilidad de poder justificar algunos gastos contemplados, por eso lo abrimos a la prórroga. Pero tiene ya los mimbres de la aprobación en el presupuesto de nuevas partidas, para que se pueda aplicar de una forma inmediata. Eso también es justo para Canarias, que se haga rápido para poder mejorar mucho la situación.

— ¿Aquí tampoco quedarían inconvenientes de última hora para poder llevar a cabo su ejecución?

— No, por supuesto que no podría aparecer ningún inconveniente que pusiera en marcha el nuevo convenio de carreteras.