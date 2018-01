Hidalgo insta a la unidad para «luchar contra el sectarismo»

Hidalgo presentó su proyecto anoche ante unos setenta militantes en la sede de la Agrupación Socialista de Las Palmas de Gran Canaria, a los que expuso el eje de su proyecto, la unidad, como «elemento fundamental para que el partido en la ciudad vuelva a ser grande, como siempre ha sido».

Y en ese camino, entiende que es necesario transferir el espíritu socialista a la agrupación y que ésta no sea un sitio «hostil» que genere «vergüenza o temor», sino que se recupere como espacio de debate en el que, después de la confrontación «se sale todos a una».

En este sentido, hizo una dura crítica a quienes han gobernado la Agrupación en los últimos diez años al señalar la necesidad de que «vuelvan los que se fueron» y conseguir el partido «de los mejores, no donde se dinamiten las expectativas». Al establecer las líneas maestras de su proyecto, explicó que los militantes del PSOE están «cansados de guerras que no tienen nada que ver con los debates ideológicos» y que la Agrupación se haya convertido en un círculo cerrado «donde pocos pueden acceder a la representatividad institucional».

Ahondó al agregar que es necesario «luchar contra el sectarismo» y trabajar para que vuelva al partido «la gente que se ha quedado en su casa por guerras intestinas absurdas». No se puede, añadió, «liquidar a un compañero con el que se ha debatido y ha perdido, no creo en eso de quemar o aburrir a los que valen, sino en convencer». Con este argumento, se preguntó «¿como vamos a ser capaces de convencer a la ciudadanía si no somos capaces de convencer a los afiliados».

Antes de compartir su proyecto con los militantes -ante los que fue presentado por el diputado regional Gabriel Corujo, a quien se enfrentó en primarias en 2014 por la candidatura a la Alcaldía-, subrayó que su objetivo es mantener la mano tendida para aunar el mayor número de afiliados. Se mostró convencido de que la mayoría del partido apoya con su candidatura e hizo hincapié en que el municipalismo es la base del Partido Socialista y base para alcanzar el Gobierno de España. Las elecciones internas para elegir al secretario local de Las Palmas de Gran Canaria se celebran el próximo jueves día 25.