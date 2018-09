«Hay que subirse y bajarse igual del coche oficial»

—Usted se ha encarga de hacer un marcaje a las políticas sociales del Gobierno. Realmente, con temas de este tipo es fácil montarse una oposición...

— No, no. Cuando yo llegué al Parlamento quise tener una ocupación cercana al ciudadano y cultura me divierte mucho y encima, me encuentro con el Festival de Música que acabó siendo auditado por el agujero que dejó tras de sí.

—Al último pleno llevó el tema de la residencia de mayores de Agüímes y le acusaron de utilizarlo políticamente, para ganarse la candidatura al Cabildo de Gran Canaria...

— Esto surge en febrero de 2016. Me pongo en contacto con un taxista que pidió al partido hablar conmigo sobre dependencia. Me cuenta que está pagando por su madre 1.400 euros y que está convencido de que debería de ser menos por tener el PIA. Empecé a tirar del hilo, trabajé con el PP en el cabildo y nos dimos cuenta de que el ayuntamiento estaba cobrando a una serie de personas como si no tuviera el PIA. El Gobierno, en la etapa de Patricia Hernández e Isabel Mena, también se pusieron a trabajar en esto y en julio, se logró que la cuantía fuera unos 230 euros al mes, que es la cantidad que corresponde al copago. Los afectados hablaron con el ayuntamiento y como se pusieron brutos a la hora de devolver los pagos indebidos, terminaron por ir al juzgado que ya empieza a darles la razón. Lo que más me enerva es que son ciudadanos que no tienen muchos recursos a los que el ayuntamiento les estaba estafando.

—¿No le consta ningún otro caso parecido? Porque al PP le ha venido de perilla que el ayuntamiento que hizo esto esté gobernado por NC...

— No, este tema surge como surge. Es gravísimo que el ayuntamiento justifica al cabildo por el convenio que firmó 2.800 euros al año con copago cuando hasta 14 familias pagaron 14.400 euros. Mi indignación es que el Gobierno no fiscaliza, ni controla los convenios que firma con los cabildos.

—En el tema de la dependencia, asistimos desde hace mucho tiempo a una pelea entre partidos y administraciones a ver quién incumple y quién recorta más....

— A ver, la ley se hizo sin ficha financiera, pero me sorprende que haya comunidades autónomas que van a un ritmo razonable y ésta siga estancada. En Canarias, hasta agosto hay 20.000 personas reconocidas como beneficiarias, con derecho a la prestación, 30.291. En 2015, se registraron 30.011, es decir, estamos exactamente igual, con la diferencia de 280 personas más.

—Para usted, ¿cuál es el gran problema?. El Gobierno habla de falta de financiación del Estado...

— No, es un problema de gestión. No tiene personal suficiente ni tampoco presupuesta lo necesario. Cuando nosotros gestionamos administraciones, hay casos en los que hemos tenido que ir a la concertación.

—El Tribunal de Cuentas ha detectado que las gestiones indirectas no son tan eficaces ni tan rentables; a la larga, salen más caras...

— La Administración lo que tiene que hacer es determinar el número de plazas que debe concertar. Muchas veces no somos conscientes de que la dependencia crea empleo profesional y cualificado.

—Eso me recuerda a lo que decían los socialistas cuando el Gobierno se negaba a destinar parte del Fdcan a la política sociosanitaria...

— Lo que pasa que ellos quieren que todo sea público nosotros pensamos que algunas cosas pueden ir por la gestión indirecta, siempre que hagas una buena fiscalización y control sobre las empresas. ¿Cuántos inspectores tiene Servicios Sociales? Es penoso.

—Su partido estuvo a punto de reprobar a una consejera por un festival de música. ¿Se plantean hacerlo con la responsable de las políticas sociales?

— Hemos presentado una interpelación al área social. No es normal que volvieran a salir en agosto las ayudas para la vivienda cuando el año pasado colocamos una enmienda para que Hacienda no le pusiera pegas a Servicios Sociales, de tal manera que, desde que tuviera confirmado el plan estatal, pudieran sacar la convocatoria. Así se hizo en muchas comunidades y esta consejera dijo que desconfiaba. Es que sacándolas en agosto, menos gente la solicita.

—Y pese a eso...

— Yo tomaría una decisión pero mejor que no lo diga. La verdad es que hace aguas por la PCI, vivienda, dependencia, discapacidad, pobreza... en fin, el partido es al que le corresponde tomar la decisión.

—Hablando de pobreza, cuando discuten sobre los índices de exclusión social después de haberse subido el sueldo todos estos años y cobrar unas dietas difíciles de explicar, ¿no le da algún reparo?

— El problema de la pobreza es que el Gobierno ha sido incapaz de adoptar medidas para generar empleo. ¿Qué plan de acción han hecho para las mujeres mayores de 45 años cuando hablan de la feminización de la pobreza? Nos han subido unos 30 euros al mes, es lo mismo que en las Cortes y en el Gobierno...

—Todos nos hablaron de una subida para los funcionarios, no para los altos cargos...

— Siempre que se baja a los funcionarios, se les baja a los políticos....

—Yo solo he conocido una.

— Tampoco se puede pretender que no vengan a la política gente preparada. Creo que es un trabajo que debe de tener una remuneración digna aunque, en mi opinión, el Parlamento no funciona al ritmo que nos pide la sociedad. A mí que enero o junio sean inhábiles, no me parece bien y que a una comisión solo puedas llevar un tema solo por grupo, tampoco. Yo vengo del Senado donde hay comisiones de diez horas y los sueldos deberían de estar como en las Cortes, sin dietas.

—Ha hecho referencia a la dignidad. ¿Su partido ha hecho los controles que debiera al respecto?

— Está claro que hemos fallado, pero creo que la corrupción es un tema de principios y de valores de las personas. Hay gente que ha pretendido venir a la política a aprovecharse pero yo confío en la ley y en la justicia. Además, a mucha gente le encanta que le digan que es no sé quién, tener un coche oficial... Hay que subirse y bajarse exactamente igual, pero no es fácil.

—¿Se llevó una sorpresa con Soria cuando se vio obligado a dimitir?

— No. El único error que cometió José Manuel fue no decir desde el primer momento toda la verdad. En política es por lo que nos están condenando. Yo a José Manuel le conozco desde hace mucho tiempo y lo he visto con total dedicación; ese sentimiento lo sigo teniendo.

—Estos días ha comentado que el Partido Popular tiene que pactar con Coalición Canaria «guste o no guste». ¿Está usted de acuerdo?

— Las cosas han cambiado mucho. No sabemos qué va a pasar, sobre todo con un sistema electoral que espero que se modifique. Nosotros salimos a ganar y a partir de ahí, ya se verá el escenario El otro día hablaba con un socialista y le decía que a ver si alguna vez el PP y el PSOE se unen; no veo nada descabellado. Tampoco tengo muy claro que Coalición Canaria vaya a tener un buen resultado en 2019.

—¿Qué piensa cuando oye críticas dirigidas a los cargos públicos que llevan toda su vida viviendo de la política y a los que no se les conoce otra profesión?

—Pienso que no siempre tienes que estar maleado por estar en política y en segundo lugar, no siempre que llega gente nueva con unos curriculum impresionantes son más trabajadores de lo que pueda ser yo. Yo creo que ésta es una actividad por la que tienes que sentir pasión y es verdad que llega un momento en que te sientes hasta el moño, que lo dejas todo y que estás cansada. El día que me levante por la mañana y no tenga ganas de luchar, será el día en que decida no seguir en esto.

—¿Ha tenido algún día de esos?

— Ahora mismo no. Me siento con muchas ganas, a pesar de todos los baches que ha tenido el partido y como no tienes un día igual a otro... De todas maneras, yo estoy empleada en Sodican -ahora es Sodecan-. En 1987, cuando fui al ayuntamiento, dejé interrumpido mi contrato por excedencia obligatoria.