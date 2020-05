«En energía se tiene que producir el gran salto en Canarias»

— ¿Viendo algunas propuestas publicadas en la web del partido da la sensación de que el Pacto por la Reactivación Social y Económica propuesto por el Gobierno se les queda corto...

— Bueno, fue un primer borrador y hemos completado las cuestiones que nos parecían esenciales. Hemos trabajado mucho la parte medioambiental porque nos parecía que era lo más deficitario. Insistimos en la cuestión de los residuos, el ciclo de agua o la energía. Queremos que Canarias camine en dirección a sentar las bases para que los sectores reequilibren la economía. Y debiéramos caminar mucho más rápido para alcanzar la soberanía energética, porque lo que está en juego en estos momentos es quién va a producir la energía: si va a seguir siendo las grandes multinacionales que están invirtiendo en nuestros parques eólicos, huertos y paneles solares o va a ser la ciudadanía y pymes, instituciones públicas las que tengamos tejados solares. Ahí se tiene que producir el gran salto en Canarias. Además va a facilitar el cambio productivo

— ¿Plantean también modificar la Reserva Canaria de Inversiones. ¿Hay un acuerdo previo en el cuatripartito al respecto?

— Es que no hemos hablado entre los partidos que formamos parte del Gobierno. Esto ha sido una acción individual de cada grupo.

— ¿Qué quieren hacer con la reserva exactamente?

— En realidad, planteamos modificar el plazo que establece el Régimen Económico y Fiscal de materializar la reserva en cuatro años y que no se quede como una mera posibilidad el disponer de la misma para crear empleo. Es un instrumento potente, que ha servido para pagar lo mínimo del impuesto de sociedades y queremos que tenga una finalidad útil para la sociedad. Es imprescindible que el empresariado se arrime el hombro destinando la reserva a la creación de empleo estable y de calidad. No nos vale para dentro de cuatro años, sino que se haga lo antes posible.

— Pero esa modificación compromete al Gobierno del Estado y a la Unión Europea y el proceso no será corto...

— Es verdad, pero llegaremos a tiempo cuanto antes se empiece. Además, el paquete tiene que ser mucho más amplio con el uso del superávit, el remanente de tesorería y capacidad de endeudamiento, y habrá que hacer una reforma en la fiscalidad en sentido progresivo no solo en Canarias, sino a nivel del Estado.

— Para ustedes, la reserva forma parte de esta «política fiscal redistributiva» de la que siempre hablan?

— Qué va, precisamente ésa fue una de las cuestiones del REF que no nos pareció que fueran en línea con los intereses de la mayoría social de Canarias. Hay una cuestión que tenemos muy clara: nos oponemos frontalmente a que una parte del empresariado demande utilizar la reserva para comprar deuda.

— ¿Confían que su propuesta sea incluida en la versión final del pacto?

— Confiamos en que todas nuestras propuestas estén en el pacto, pero para nosotros es fundamental una cuestión sobre la que el Gobierno ha cerrado filas como es que lo público no se toca. Lo público, si se toca, solo es para mejorarlo, es decir, para dedicarle mayores esfuerzos económicos. Lo público es garantía de preservar los derechos de la mayoría social.

— No he visto que ninguno de los socios del pacto quieran tocar el REF, incluso el PSC plantea potenciar las inversiones ZEC. ¿Están de acuerdo?

— En las reuniones mantenidas con el presidente del Gobierno, éste reconocía que los únicos que habían planteado lo de la reserva habían sido los sindicatos y nosotros. Y las demás figuras, ahora no será el momento de que se cambien muchas de ellas pero creemos que todo en Canarias debe de ir dirigido a que quien más tenga, colabore más al erario público y eso a nivel de Estado también lo estamos planteando con el impuesto a las grandes fortunas.

— En el ámbito canario, ¿proponen algún impuesto nuevo?

— No, de momento no. Pero el Gobierno había planteado el impuesto verde. No abandonamos la tasa turística, otra cosa es si hay un acuerdo, bien y si no, pues ya se verá el momento para plantearlo.

— Aquí también se tiene previsto la renta ciudadana y, después de lo que ha ocurrido, ¿plantean algún impuesto para poderla financiar?

— No, de todo el paquete de necesidades que hay de carácter sanitario, educativo, social, laboral y vivienda que se precisa para salir adelante de esta crisis, los instrumentos serán los que vengan de la UE, que ha planteado también flexibilizar las reglas del gasto. La ministra Montero abre el camino hacia el uso del superávit y excedentes de tesorería.

— Si no consiguen todas esas figuras de financiación (endeudamiento, superávit...) y no recortan el Presupuesto, tendrían que subir impuestos, ¿no cree?

— Yo es que confío en que se va a conseguir. Está claro que hay que hacer una reforma de la fiscalidad, algunos retoques en los impuestos en Canarias, pero nos oponemos absolutamente el mantener y mejorar los servicios públicos al mismo tiempo que se bajan impuestos, como pretende la derecha. Ésa ha sido su estrategia para ir privatizando servicios públicos.

— ¿Creen que el 30 de mayo firmarán el pacto todos a los que llamó el presidente para suscribirlo?

— La verdad, creo que va a depender de la responsabilidad que quieran dar. Por ejemplo, el Partido Popular no parece que esté muy contento con nada que proceda de un Gobierno progresista y supongo que obedecerá a la estrategia de confrontación marcada a nivel estatal.

— Entonces, no comparte que rechacen el pacto si no hay financiación que lo garantice...

— Bueno es que tendremos que seguir batallando para que la financiación se garantice.

— Lo cierto es que sin dinero, no hay promesas que valgan...

— Espero que cuando tengamos el plan, que será antes de verano, tengamos garantizada la ficha financiera. Hay que tener en cuenta una cuestión: habrá medidas que debamos temporalizarlas...

— ¿Se refiere al pacto?

— Sí, sí medidas que estarán en función e las necesidades y de las posibilidades. Pero este Gobierno en lo que se ha comprometido va cumpliendo. Los demás compromisos que están pendientes -convenios, obras hidráulicas, planes de construcciones, plan integral de empleo- se siguen negociando y no se renuncia a ellos.

— ¿Cómo interpreta la receptividad con que ha sido acogida la propuesta pacto por parte de los empresarios?

— Supongo que la gente sabe lo que tenemos delante. El empresariado como los trabajadores adonde primero acudieron fue al Estado y éste respondió rápidamente con los ERTE que son un colchón de seguridad para los trabajadores. El empresariado es realista, sabe que habrá que prepararse para tiempos nuevos, con un turismo que ya no será el de masas, que hay que mejorar la calidad y hay que diversificar. Hay que plantearse seguramente un turismo de naturaleza, de salud y este Gobierno no a a seguir permitiendo que se deteriore más el territorio con una construcción exacerbada de otras épocas. Y hay otras oportunidades de empleo, como el empleo verde; tenemos que ir en esa línea.

— Si ustedes han planteado reforzar Sanidad y Educación, ¿podría concretar en cuánto dinero y cómo?.

— Estamos trabajando la ficha financiera pero va a estar en función de los ingresos posibles. Nosotros tenemos el Presupuesto como el punto de partida y la mayoría de los recursos ya están concentrados ahí. Pero sí tenemos claro que hay que implementar la política de cuidados, las políticas contra la violencia de género, de igualdad, de defensa de la infancia. Apostamos porque no se incremente el negocio de lo privado y se potencie lo público en la política de cuidados de dependientes y mayores. Han quedado evidentes los estragos en aquellos sitios donde está el servicio privatizado; cuando un derecho se privatiza, una parte de tu derecho se te está quitando.