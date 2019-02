En busca de candidatos a Europa con tirón

Las fuerzas políticas han puesto el acelerador para configurar sus listas al Parlamento Europeo y ya empiezan a conocerse los nombres de los cabezas de lista que aspiran a ocupar uno de los 59 escaños que le corresponden a España en la Eurocámara. Aunque las elecciones europeas -que se celebran cada cinco años- se difuminan en esta ocasión en un segundo plano al coincidir con las autonómicas y locales del 26 de mayo, los partidos no renuncian a tener peso en la Unión Europea y tratan de colocar nombres con tirón en sus planchas, en algunos casos de primeros espadas.

El ejemplo claro es Josep Borrell, actual ministro de Asuntos Exteriores, que tras una larga reflexión ha aceptado encabezar la lista del PSOE y volver al Parlamento Europeo que ya presidió entre 2004 y 2007. En esa misma plancha socialista ira con toda probabilidad el canario Juan Fernando López Aguilar, otro buen conocedor de la dinámica comunitaria por su experiencia como eurodiputado desde junio de 2009.

Su nombre aún no ha sido confirmado pero los socialistas canarios dan por hecho que la dirección federal del PSOE, tras poner inicialmente algún reparo a que el exministro de Justicia volviera a aspirar a un escaño en Estrasburgo, lo incluirá en la lista en un puesto de salida. «La Ejecutiva Federal tiene la última palabra, pero se nos pidió opinión y nosotros propusimos a López Aguilar», señalan fuentes del PSC, «no nos planteamos otro nombre que no sea él como representante de los socialistas canarios en la Unión Europea y no hemos buscado alternativa», añaden.

En el PP no han tenido ninguna duda a la hora de elegir el representante canario en su plancha europea: a la espera de que Génova decida el cabeza de lista, ya está asegurada la inclusión de Gabriel Mato, que también lleva diez años –obtuvo escaño en 2009 y lo renovó en 2014- en la Eurocámara.

El líder del PP canario, Asier Antona, lo confirmó hace unos días tras verse con el presidente nacional del partido, Pablo Casado: «Canarias no se puede entender sin Europa y Gabriel Mato va a seguir siendo candidato al Parlamento Europeo por el aval del trabajo que ha hecho durante todo este tiempo en defensa de las islas», expuso.

En el caso de las formaciones de ámbito autonómico como las fuerzas nacionalistas, se presentan a los comicios europeos en alianza con otros partidos para aumentar sus opciones. Coalición Canaria (CC) aún no ha decidido en esta convocatoria con quién va, a la espera de que el PNV confirme si repite en la candidatura Coalición por Europa con el PDeCAT, en cuyo caso la formación canaria se desmarcaría, porque rechaza ir de la mano con un partido independentista.

La alternativa para Coalición Canaria podría ser una nueva alianza con partidos regionalistas de Baleares y de la Comunidad Valenciana.

Por su parte, Nueva Canarias (NC) mantiene contactos para participar en una amplia coalición «plurinacional, de izquierdas, progresista, feminista y ecologista» junto a otras fuerzas como Compromís, Chunta Aragonesista, En Marea, Mes por Mallorca, Coalición por Melilla y Partido Castellano, entre otras, hasta un total de catorce organizaciones políticas.