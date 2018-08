El PSOE celebrará las primarias a mitad de octubre

Las primarias del PSOE en Canarias se celebrarán en octubre, probablemente en uno de los primeros domingos del mes. Ésta es la intención de la dirección regional que se reunirá el próximo día uno de septiembre para diseñar el trabajo del próximo curso político y fijar el calendario de estas elecciones internas para que dentro de mes y medio puedan estar designados los cabezas de lista en todas las instituciones para las autonómicas y municipales del año que viene.

A partir del uno de septiembre, los socialistas pondrán en marcha toda su maquinaria interna para la celebración de esas primarias a las que, de momento, el único candidato seguro en esta pugna por la candidatura a la Presidencia del Gobierno es el secretario regional, Ángel Víctor Torres. El objetivo del partido en la Comunidad Autónoma, en línea con lo apuntado también por la dirección federal, es que «después de todo el proceso congresual, que aún es reciente, no haya confrontación en la mayor parte de las instituciones y que se puedan alcanzar acuerdos».

Indican fuentes de la ejecutiva que «sería bueno para el PSOE, especialmente en este momento que tenemos responsabilidades en el Gobierno de España, que en las grandes poblaciones y al Parlamento de Canarias, el partido cerrara filas con candidaturas de acuerdo». En cualquier caso, esta opción «está sólo en manos de los militantes», recuerdan.

De todas maneras, entre los socialistas no se descarta que Torres, que hace meses que confirmó su intención de presentarse a las primarias para ser el candidato a la Presidencia del Gobierno, tenga alternativa en Tenerife.

En esta isla descartan que uno de sus hasta ahora posibles competidores, Héctor Gómez, quiera entrar en liza en esta competición tras asumir la dirección de Turespaña. En cambio, sigue siendo una incógnita la decisión que adoptará la diputada y ahora miembro de la Mesa del Parlamento, Patricia Hernández, quien ya se enfrentó a Torres en las primarias por dirigir el partido en las islas. Indican que la parlamentaria tendría que medir muy bien sus próximos pasos porque, indican estas fuentes, ya no cuenta con todo el respaldo que en el pasado le ofrecieron los alcaldes del sur -el gran lobby del PSOE tinerfeño- y apuntan, en cambio, que sería «la mejor candidata» a la Alcaldía de Santa Cruz, agrupación donde es secretaria general.

Aún dando por descartados estos posibles aspirantes, desde la dirección regional del PSOE reconocen que en Tenerife «siempre vamos a tener problemas por la gran división interna que tiene el partido en la isla». Insisten en que «no es una cuestión con Torres sino con el secretario general que haya».

Tal es así que, el acercamiento entre los secretarios canario -Ángel Víctor Torres- y tinerfeño -Pedro Martín- tras el cambio de Gobierno nacional no sentó nada bien al sector del líder regional en Tenerife. Advirtieron entonces que, si no se reconducían las cosas, estaban incluso dispuestos a apoyar a un candidato del área crítica. Si bien las diferencias entre las dos direcciones no han desaparecido, las aguas parecen calmadas y en este momento «hay tranquilidad».

Además de primarias al Parlamento, el PSOE quiere designar en la misma fecha a los cabezas de lista al resto de las instituciones y en la medida de lo posible, con acuerdos. En los cabildos, la incertidumbre se mantiene en Gran Canaria y Tenerife, mientras que en el resto está cerrado practicamente.

En Las Palmas de Gran Canaria, tras la polémica por la convocatoria de primarias a la Secretaría local con alternativa al alcalde, Augusto Hidalgo, y la posterior reprimenda de Ferraz, el partido está dispuesto a respaldar «como una piña» al primer edil para que revalide la Alcaldía.