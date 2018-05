El fuero canario obstaculiza el acuerdo de NC con el Estado

La negociación que NC tiene abierta con el Gobierno de Rajoy para tratar de cerrar un acuerdo sobre los Presupuestos estatales de 2018 se ha topado con un importante escollo en las reticencias del Gobierno de Rajoy a reconocer plenamente el fuero canario y los derechos adquiridos por la singularidad de la Comunidad Autónoma.

El acuerdo histórico alcanzado el jueves en el Congreso para anclar el REF en Estatuto de Autonomía desvinculado de la financiación autonómica despeja en parte el camino pero no acaba de allanarlo. La formación nacionalista y el Ejecutivo estatal están manteniendo estos días un intenso intercambio de documentación y propuestas antes de reanudar la negociación el próximo lunes.

«El otro día nos levantamos de la mesa advirtiendo que o se arreglaba el blindaje del REF en el Estatuto o no podríamos apoyar los Presupuestos», señala el diputado de NC, Pedro Quevedo, en referencia a la reunión de casi cuatro horas que mantuvo el miércoles en la Moncloa con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, «luego esa misma noche cambiaron de posición y en la ponencia se consiguió un gran logro, pero todavía mantienen algunas reticencias a reconocer nuestro fuero que dificultan el acuerdo y van a exigir mucho diálogo», añade.

El principal obstáculo para el pacto no está por tanto en las partidas financieras que NC quiere incluir en las cuentas estatales de 2018, sino en el apartado extrapresupuestario de la negociación, en relación con el blindaje de algunos aspectos de la singularidad canaria. «Las perras también vamos a tener que pelearlas, pero ahí sabemos que no se puede ganar diez a cero», señala Quevedo, «a lo que no vamos a renunciar es a consolidar las conquistas y exigir el reconocimiento de derechos adquiridos que son de justicia», añade.

El diputado nacionalista prefiere no dar más detalles sobre las «importantes diferencias» que están sobre la mesa, pero admite que uno de los desacuerdos estriba en el rechazo del Gobierno a que el REF incorpore una partida anual de lucha contra la pobreza mientras los indicadores en Canarias sean superiores a la media estatal.