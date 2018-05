NC constata que hay «muchas divergencias» con el Gobierno

El camino del acuerdo presupuestario entre Nueva Canarias (NC) y el Gobierno de Rajoy ha resultado estar más empedrado de lo que podía parecer antes de abrir las negociaciones.

Tras la reunión del lunes con el presidente del Gobierno, un almuerzo distendido en el que ambas partes establecieron las bases para el diálogo, el encuentro de ayer entre el diputado Pedro Quevedo y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, -de casi cuatro horas- evidenció que las posiciones están aún muy alejadas cuando se bajan al terreno de lo concreto.

«Ha sido un encuentro intenso en el que hemos dedicado un tiempo a evaluar cuestiones previas», señaló el diputado nacionalista al salir de la Moncloa, «y aunque en algunas cosas hemos acercado posturas, lo que hemos constatado es que tenemos muchas divergencias serias y que aún nos queda bastante por discutir», añadió.

Aunque Quevedo prefirió no dar demasiados detalles sobre las discrepancias con el Gobierno para no malograr la negociación, sí apuntó a que buena parte de los escollos están en los acuerdos no presupuestarios que hacen referencia al REF económico y el Estatuto de Autonomía, ambos en trámite en el Congreso. «Esto no nos coge de nuevas, no es ninguna sorpresa», aseguró, «pero está claro que vamos a tener que hacer un gran esfuerzo para llegar a posiciones compartidas», añadió.

Las diferencias no son nuevas respecto a la demanda de NC de anclar en el REF económico la obligatoriedad de incluir en los Presupuestos Generales del Estado una partida económica anual para luchar contra la pobreza mientras los índices de exclusión social en Canarias sigan estando por encima de la media. Pero no ha sido el único punto discrepante. «Con el REF hay unos cuantos asuntos en los que estamos lejos», señaló Quevedo, «pero espero haberle trasladado con claridad a la vicepresidenta la firmeza de nuestras posiciones».

En relación al paquete de enmiendas, Quevedo se ha topado con la resistencia del Gobierno a incorporar las propuestas que conllevan más recursos económicos. «Ellos nos dicen que están asfixiados y nosotros que no podemos salir con un acuerdo de tres al cuarto para las necesidades acuciantes que tiene Canarias», expuso el diputado.

La exigencia de duplicar con 80 millones de euros la partida presupuestaria prevista para dotar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género tampoco encontró de entrada demasiada receptividad por parte de la vicepresidenta del Gobierno. «NC está comprometida con el grave problema de la violencia machista que afecta a toda la sociedad y creemos que el Estado debe hacer un esfuerzo mayor que el que está haciendo», indicó.

Quevedo y Santamaría se han dado unos días de plazo para intercambiar documentación, propuestas y contrapropuestas, antes de volverse a sentar a negociar por videoconferencia el próximo lunes.

«Va ser un fin de semana de mucho trabajo», expuso el diputado de NC, «aunque este año llevamos mejor los tempos, porque el año pasado a estas alturas todavía estábamos explicando que íbamos en serio. Ahora ya lo han comprobado», añadió.