Cospedal: «Poca gente en el PP ha estado tanto como yo con la militancia»

— En la presentación de su candidatura («me la preparé mucho», apunta) se propuso hacer del PP un «partido fuerte» y le añado yo: libre de corrupción, supongo... Usted ha tenido que lidiar con la etapa más dura en ese sentido...

— Ése es uno de los objetivos. Durante esta etapa en que he tenido que lidiar con ella no ha sido porque hubiera corrupción, la corrupción venía de antes. Es una etapa en la que hemos conocido lo que sucedía antes y eso lo quiero dejar claro. Pero francamente, creo que he cumplido con mi deber. Toda esa gente hacía muchísimo tiempo que no estaba en el Partido Popular. Yo, personalmente, he presentado demandas contra algunos de ellos y me he enfrentado personalmente (cosa que te afecta mucho, ¡eh!) y las demandas las he ganado y voy ganando. Pero además de ello, también, es verdad que tienes que defender a los tuyos porque hay mucha gente que es honrada y trabajadora, que no se merece que parezcamos todos iguales. Yo, que he salido a defender las siglas del partido a pesar de esas personas, siempre la imagen te queda dañada, es verdad. Pero no me arrepiento. A los tuyos tienes que defenderles, al mismo tiempo que persigues al corrupto. Quizá el mensaje de lo que hemos hecho en el PP no lo hemos sabido trasladar con la suficiente contundencia porque aquéllos que estaban vinculados al Partido Popular están hoy fuera; hace tiempo algunos están entre rejas. Sin embargo, en otros partidos las varas de medir son distintas. Por lo tanto, mi compromiso es hacer lo que he venido haciendo; ¿qué hay que poner querellas?, se ponen; ser implacable sea quien sea y por mucho que nos cueste y no permitir este tipo de prácticas (que antes tampoco se permitían, lo que pasa es que no se conocían). Creo que ése es un mensaje que debemos trasladar con más contundencia y claridad.

— Este martes, en Las Palmas de Gran Canaria, advirtió que «hay que darle una patada al que venga aquí a enriquecerse». ¿Cómo exactamente? ¿Reforzará o introducirá controles previos en su partido, si gana?

— Desde hace tiempo en el PP hemos implantado muchas medidas tomadas en forma de declaración de renta, patrimonio, bienes que hay que presentar cuando uno ocupa un cargo orgánico o institucional, también cuando se va...

— ¿Eso es suficiente, entonces?

— No, tenemos que seguir mejorando. Ya me gustaría a mí que todo el mundo tuviera los controles que hay (hoy, claro y desde hace unos cinco años en el Partido Popular). Es verdad que no existían antes.

— También ha hablado de renovar el PP, y el expresidente José María Aznar, de refundarlo....

— Yo creo que el PP es el referente del centro derecha española. Es verdad que estos años han sido muy duros, primero con la gestión de la crisis y después, con un Gobierno en clara minoría y teniendo que pactar todos los temas para que pudieran llegar a buen término. Hay ciudadanos y votantes que han pensado que no respondíamos a sus expectativas y no les hemos sabido contar bien lo que hemos hecho, entre otras cosas evitando la intervención de España, sacando a España de la crisis, estableciendo medidas contra la corrupción, las más severas de todo el mundo.... No creo en la necesidad de transformarnos en una cosa que no somos. Creo que el Partido Popular cada vez que ha gobernado le ha ido muy bien a España, la hemos dejado mejor de la que nos hemos encontrado. Creo que hay que renovarse, pero no podemos desperdiciar lo que somos y lo que hemos sabido hacer. Otros partidos nos han copiado, pero la copia no puede ser mejor que el original.

— Precisamente, usted ha reconocido que su formación ha sufrido una fuga de votos hacia «partidos que no saben cómo definirse»...

— Me refería a Ciudadanos, claramente.

— ...¿Qué va a hacer para recuperar esos votos teniendo en cuenta que ese partido se mueve en un espectro ideológico bastante similar?

— Bueno, eso no lo tengo muy claro. Ellos van cambiando de espectro en función del día. Es un partido que nació autodenominándose de centro izquierda en Cataluña (lo dijeron ellos mismos), otro día que eran liberales, otro que eran de centro.... No sé bien lo qué son. Yo sé lo que es el PP. El Partido Popular tiene que recuperar la esencia y los valores que son el de la libertad, la defensa de la iniciativa privada, la solidaridad con los que menos tienen, la defensa con uñas y dientes de la igualdad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan, la unidad de nuestro país, el patriotismo constitucional, y el legado constitucional. De esta manera, gente que dejó de votarnos o han desconfiado de nosotros, yo sí creo que volverán porque vamos a hacer la oposición de los principios.

— ¿Considera que la crisis catalana ha diluido esos principios a los que se refiere?

— No, el PP ha hecho todo lo que podía hacer. El desafío no era al Partido Popular solo, sino a España, y el presidente Mariano Rajoy pensó que era mejor ir acompañados de otros partidos que no ir solos. Aunque en el Partido Popular hay personas que creen que la decisión se debió tomar antes, no había posibilidad o de aplicar con más extensión el artículo 155 de la Constitución, no teníamos compañeros de viaje. Está claro que esa certeza con la que actuamos, sabiendo que hacíamos lo correcto, no lo hemos sabido trasladar a la opinión pública catalana porque no nos han dado su apoyo y lo tenemos que recuperar.

— El exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo ha dicho que usted es la candidata del aparato, igual que Soraya Sáenz de Santamaría, frente a él que es el de la militancia...

— No voy a entrar en polémica y menos con algunos que han formado parte del comité ejecutivo durante tantísimos años. Hombre, yo he sido secretaria general del partido cómo lo voy a negar....

— Pero parece que se olvidan de los militantes salvo cuando tienen que hacer campaña...

— No, no. No sé si hay muchas personas en el partido que haya estado tanto con la militancia como yo. Está feo que lo diga, pero lo tengo que decir. Yo, que estoy en Canarias, he venido muchas veces, no he venido ahora; he estado muuuuchas veces. Y tengo que decir alto y claro que quien en el Partido Popular habla de diferenciar el aparato de la militancia, es que no conocen a mi partido. Mi partido no es de aparato, duro y estricto. Hay muchísima autonomía en las direcciones territoriales y tenemos un proceso de democracia interna desde hace muchísimos años.

— ¿Se ve como ganadora en Canarias? ¿De la militancia?

— Eso no debo ni decirlo, pero espero que los militantes en Canarias me den su apoyo. Yo creo muchísimo en los militantes del Partido Popular. Me gustaría serlo porque yo quiero mucho a esta tierra, siempre he estado con mis compañeros aquí, tenga o no el apoyo.

—¿En qué medida las reflexiones de José María Aznar influyen o interfieren en la campaña?

— Creo que de ninguna manera.

— ¿Porque el expresidente ya no tiene crédito?...

— No, no. Eso no lo digo yo.

— ¿Porque el PP de su época es completamente diferente al que dejó José María Aznar?

— No, es una herencia que se va acumulando con los años. Yo estoy muy orgullosa con el legado del partido y también del Gobierno y de la política que hizo Aznar. Es un partido que ha ido evolucionando.

— Pues parecía que no estuviera orgullosa desde el momento en que le achacó al otro candidato, Pedro Casado, ser el tapado de Aznar...

— Yo no he dicho eso. Ante una pregunta de otro medio en el que se me preguntó que dicen que el anterior presidente del partido está detrás de esa candidatura, yo respondí que no lo sé, que cuando él habla parece que sí. Eso no es bueno ni es malo, entra dentro de lo normal.

— ¿Pero usted se siente más identificada en la etapa de Mariano Rajoy que con la de Aznar?

— Pero yo he tenido un papel mucho más importante con Rajoy que con Aznar.