Compromiso con la clase obrera

La biblioteca es un poco la esencia del comunismo. Es un servicio público abierto a todos y todas. Te permite acceder a una serie de libros y servicios, como internet, que de otra forma no podrías acceder. Es de los servicios públicos más universales», afirma la bibliotecaria Sonia Iruela, candidata del Partido Comunista del Pueblo Canario (PCPC).

Hoy, sin embargo, parece que no hay una «conciencia de clase» en los términos marxistas. «Hubo un repunte a partir de 2007, cuando la crisis profundizó y empezó la sociedad a movilizarse. Había manifestaciones cada semana. Manifestaciones de los sindicatos, de los estudiantes, de mujeres... Pero eso se encauzó por la creación de nuevos partidos como Podemos y, a rebufo, Ciudadanos. Esa explosión se vino abajo con esos partidos que prometían cosas y se han convertido en lo mismo. Esa casta que tanto criticaban terminan cayendo en lo mismo», lamenta.

«El PC es el partido que siempre está en la lucha obrera elevando conciencia y diciendo que no es un problema puntual sino estructural del sistema capitalista».

En opinión de Iruela, que trabaja en la biblioteca de la ULPGC, «el discurso dominante es tener miedo a los inmigrantes, o que hay que arrimar el hombro con los empresarios, sobre todo en Canarias, donde hay caciquismo de empresas. Y ahora, cuando quieren aumentar el consumo, te dicen que hay que comprar, que si no se hunde economía». De ese círculo es difícil salir si no se tiene conciencia, algo que ella confiesa que adoptó tras leer mucho. «Comienzas a abrir tu perspectiva y a tener espíritu crítico y, de todo lo que vi o dónde militar, el partido que más se acercaba a mi pensamiento era el PC», narra de su acercamiento al comunismo.

Apoyo familiar

Sonia Iruela (45 años), trabaja en la Biblioteca de la ULPGC. Antes lo hizo en las bibliotecas municipales, por lo que conoce a fondo los problemas laborales del personal no funcionario que el Ayuntamiento contrató a través de otra empresa que, haciendo la misma labor, no tenía los mismos derechos. Comunista convencida por su «pensamiento crítico», cuenta con los votos de su familia, especialmente de su madre, comenta entre risas.

1¿Viene a demostrar que todos los políticos no son iguales?

La verdad es que la idea que tengo no es ser política profesional ni vivir de la política. Estoy en política para que clase obrera se dé cuenta de que podemos gestionar nosotros mismos. Lo que me gusta es el día a día a pie de calle. No pienso en ser presidenta del Gobierno.

2¿A qué dedica su tiempo libre?

Al partido. También a leer y me encanta el teatro y los conciertos, pero principalmente dedico mi tiempo al partido.

3 ¿Tiene previsto leer Manual de resistencia, de Pedro Sánchez?

No, ni lo tengo previsto ni lo he leído.

4 ¿Querría saber cómo acaba Juego de tronos?

Nunca he visto esa serie, pero podría ser interesante cuando acabe todo. El verdadero Juego de tronos es el 28 de abril, eso sí.

5 ¿Hace deporte o prefiere verlo? ¿Cuál?

Me gusta el deporte, pero no tengo tiempo. Lo que sí hago es pilates, para equilibrar mente y cuerpo.

6 ¿Es de comida de cuchara o come cualquier cosa?

Me gusta la comida de cuchara, la comida casera que hacen las madres y los padres.

7 ¿Qué se llevará a Madrid si resulta elegido?

[Piensa un momento] La bandera de las siete estrellas verdes y un ejemplar del Manifiesto comunista

8 ¿Con qué político se iría de cañas?

Con ninguno ni ninguna

9¿Y con qué político no iría ni a la esquina?

Santiago Abascal, Casado, Sánchez, Iglesias, Rivera, Carmena...

10 ¿A quién votaba antes?

Siempre a la izquierda.