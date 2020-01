Coalición evita asegurar que su diputada acabará siendo expulsada

El secretario general de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, anunció ayer que presentará un informe a la Comisión Permanente -formada entre otros por todos los máximos dirigentes de cada organización insular- para ver si ésta propone la apertura o no de un expediente disciplinario a la diputada nacional, Ana Oramas, tras consumar en la votación de ayer la «desobediencia» al Consejo Político Nacional.

Entre los órganos de dirección que deben tomar cartas en el asunto -además de la Permanente, también la Ejecutiva- y el largo proceso que implica la apertura de un expediente que regulan los estatutos, cabe la posibilidad de modular la sanción a imponer a Oramas. Por eso, Barragán evitó pronosticar que la parlamentaria acabará viéndose obligada a entregar su carné a la federación nacionalista.

«Habrá que ponderar bien la apertura de un expediente y la situación política en la que deja al partido» la postura manifestada por Ana Oramas, señaló el secretario general de Coalición Canaria. No obstante, añadió que «alguna acción se debe de acometer ante un hecho que sigue siendo muy grave».

Reconoció que los estatutos prevén «varias salidas» a este tipo de problemas aunque en su opinión, «ahora mismo no veo alternativa alguna» que pueda salvar a Oramas del riesgo que corre de ser expedientada.

A todo ello se añade la comprensión que manifestó José Miguel Barragán respecto de las apreciaciones hechas por el consejero del Cabildo de Tenerife y expresidente, Carlos Alonso, al considerar a Oramas el «principal valor político que tiene Coalición». «Es un elemento a tener en cuenta», contestó.

Sin embargo, el máximo dirigente de los nacionalistas puntualizó los valores que, además de tener Ana Oramas, «tienen todos los demás representantes de Coalición Canaria».

«Debemos tener presente que somos un equipo, que es lo que nos hace fuertes, no solo una persona. No vamos a decir que Oramas no sea un valor importante para Coalición -señaló-, precisamente por todo lo que ha aportado al partido a lo largo de los años. Por eso, la prudencia hace que tomemos este tipo de sucesos con frialdad y calma».

El secretario general aseguró no haber percibido ningún gesto o petición de tolerancia y comprensión hacia la diputada por algún miembro de la Permanente que se reunió este lunes. Cabe apuntar en este sentido que el Consejo Político Insular de Tenerife le transmitió «por escrito» que «no veían ninguna razón para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, que sus representantes en el órgano nacional plantearan el voto negativo o la abstención y de esta forma es como aceptaron el acuerdo que finalmente se tomó», relató.

«En la Permanente del lunes todos supimos que estamos ante un problema muy grave y que no valen calenturas, así que actuamos fríamente y con tranquilidad», afirmó Barragán.

El secretario general expresó que afronta la crisis que se cierne sobre CC «decepcionado, igual que el resto de los miembros del Consejo Político Nacional», apuntó.