Podemos y PSOE denuncian el «machismo» de Clavijo

Qué guapa viene usted hoy»; «hay que venir estudiada»; «eso es de primero de Primaria»; «yo no hago aspavientos»; «usted no controla las cifras» o dirigirse a sus señorías mujeres como «querida». Son algunas de las expresiones que, según refiere la dirigente de Podemos, Noemí Santana, ha utilizado el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, al dirigirse a las portavoces de los grupos parlamentarios en sus intervenciones. La portavoz morada las califica de «micromachismos», puesto que nunca han ido dirigidas a sus compañeros parlamentarios. Ante la actitud reiterada del presidente, Santana y la portavoz socialista han remitido una carta a la presidenta del Parlamento, Carolina Darias, en la que detallan que, «con demasiada frecuencia», el jefe del Ejecutivo responde a las diputadas del resto de grupos, fundamentalmente a las que ejercen la Portavocía, de una manera que resulta «francamente difícil no calificar como misóginas».

Explican que las alusiones de Clavijo a la falta de preparación o información de las intervinientes suponen un «menosprecio constante», algo que no ocurre cuando las contestaciones se producen a portavoces varones. «Nunca les ha cuestionado si están preparados o si deben leer mejor como hace con las mujeres, en una como si no estuviéramos capacitadas para ocupar un escaño y él es el hombre condescendiente que nos tiene que ilustrar», apunta Santana. Esta actitud, añade, «ya cansa».

Hasta el momento, indica la queja ante la presidenta del Parlamento, «hemos soportado esta situación en espera de que Clavijo fuera amoldándose a un papel que en ocasiones parece resultarle demasiado grande, pero ésta no sólo se mantiene, sino que se refuerza». Por eso, puntualizan las portavoces, en caso de persistir este tipo de actitudes, se verán obligadas a solicitar la palabra para pedir su «retractación o disculpas» cada vez que estos hechos se repitan, así como a solicitar el amparo formal de la Cámara.

La líder de Podemos señala que esta conducta del presidente hacia ella se hizo evidente desde el principio de Legislatura, pero también hacia Patricia Hernández una vez que el PSOE dejó el Gobierno y ahora con la actual portavoz.

Noemí Santana señala que no ha hablado con los grupos de CC y Partido Popular sobre este asunto, pero sí ha recibido la solidaridad de muchas mujeres de la Cámara que estaban dispuestas a firmar la queja ante la presidenta del Parlamento. Finalmente, fueron ella y Corujo, como portavoces, quienes han rubricado la carta.