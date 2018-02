Negrín ocultó informes al Parlamento

El presidente de Radiotelevisión Autonómica de Canarias (RTVC), Santiago Negrín, manejó varios informes jurídicos antes de convocar el concurso de los servicios informativos. Todos coincidían en reconocer la intervención del Consejo Rector y, sin embargo, «los ocultó a este Parlamento o solo contó una parte», le acusó la diputada del Partido Popular (PP), Luz Reverón.

Reverón reprodujo literalmente parte de esos informes. Uno «externo», fechado el 31 de enero de 2017, que indica que «la junta general, integrada por el Consejo, podrá recabar la competencia para la autorización de determinados contratos; resulta que los dos consejeros le manifestaron la necesidad de aprobar el contrato, según figura en el acta», añadió.

Otro, del 17 de julio, cuatro días antes de la Comisión de Control del 21 de julio, en la que los diputados advirtieron a Negrín que no podía erigirse en órgano de contratación. Según este documento, «procede, no obstante, destacar que la relevancia de la contratación proyectada, aconseja la intervención de la junta general en la toma de decisiones relativa al procedimiento de adjudicación» y en cuanto a la competencia presupuestaria, «le vuelve a decir lo mismo, la aprobación del expediente de contratación debe de venir precedida -subrayó- por la aprobación del anteproyecto de presupuestos por parte del Consejo Rector, cosa que usted no hizo». Y en cuanto al modelo de gestión, «la renovación del actual modelo debe de venir amparado por acuerdo del consejo, cosa que tampoco pasó», agregó.

Santiago Negrín se limitó a señalar que sería «muy prudente» con un «concurso en marcha», y rogó a la Comisión de Control que «dejen trabajar a la mesa de contratación».

Aún así, el presidente de RTVC aseguró que «no hemos ocultado nada» y garantizó a varios grupos parlamentarios que «el concurso está ajustado a derecho». Aunque nadie hizo referencia, incluyó los pronunciamientos que han hecho los tribunales desestimando los recursos interpuestos por Videoreport.