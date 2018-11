Los partidos piden al Consultivo saber cómo se votará en 2019

El Partido Socialista Canario (PSC), Podemos y Nueva Canarias (NC) se sumaron ayer a la iniciativa que tomó el Partido Popular (PP) días atrás para preguntar al Consejo Consultivo cómo se votará en 2019 con la introducción de la circunscripción autonómica contemplada en el nuevo sistema electoral que está a punto de entrar en vigor.

Los dos escritos, el del PP por una parte y el del resto por la otra, recogen dudas diferentes aunque desde los grupos niegan que haya discrepancias.

Los conservadores preguntan por si «la lista autonómica cabe incluirla en la misma papeleta para que el elector elija a sus candidatos insulares y autonómicos sin necesidad de que se establezca una nueva urna». La portavoz, Australia Navarro, rechaza la posibilidad de articular dos papeletas con sus dos urnas correspondientes, opción por la que se han inclinado públicamente en Podemos y NC.

El escrito firmado por los tres grupos es mucho más amplio. Se recogen siete preguntas que abarcan desde la posibilidad de una sola urna y papeleta hasta dos y la combinación de ambas. De esta forma, se fuerza al Consultivo a contemplar todas las opciones posibles y no solo una, como la que recoge la petición del PP.

Se incluyen además otras cuestiones como si «sería constitucionalmente viable que los partidos presentaran obligatoriamente sus candidaturas en los dos tipos de circunscripción» o sobre las competencias que tendría la Junta Electoral de Canarias desde que entre en vigor el nuevo sistema.

Ambas peticiones llegaron ayer a la Junta de Portavoces sin un consenso previo. La presidenta del Parlamento, Carolina Darias, recordó que es ella a quien compete reglamentariamente dirigirse al Consejo Consultivo. No lo hizo ayer porque el escrito del Partido Socialista Canario, Podemos y Nueva Canarias no pasó antes por la Mesa, como es preceptivo, así es que en la Junta se «habló» de las solicitudes pero Darias no terminó de tomar la decisión de trasladarlas al Consultivo.

La presidenta indicó que resolverá «a la mayor brevedad posible», y comentó que «cada grupo ha formulado las preguntas que han considerado más convenientes» que se recogerán o no en función de la decisión que finalmente tome ella.

En los grupos parlamentarios se espera obtener la respuesta de Carolina Darias antes de que finalice esta semana.