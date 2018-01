El PP fuerza al Gobierno a que justifique la gestión en RTVC

Los conservadores están resueltos a mantener viva la atención del Parlamento sobre Radiotelevisión Autonómica de Canarias (RTVC) e involucrar al Gobierno en ella, a pesar de los esfuerzos que ha hecho éste por evitarlo.

En este mes inhábil, el grupo parlamentario Popular ha preparado varias iniciativas parlamentarias. La primera, que ya tiene asegurada su inclusión en el próximo pleno, forzará a la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, a dar explicaciones sobre el mecanismo que se ha empleado para prorrogar la señal que permite a la televisión y la radio autonómicas seguir emitiendo, a pesar de que el contrato culminara en diciembre.

La segunda cuestión tiene que ver con el veto que, según declaró el director de Canarias Radio La Autonómica a Canarias Ahora fue ordenado por el presidente de RTVC, Santiago Negrín, para que cesaran las colaboraciones de varias personas vinculadas con CANARIAS7 después de que el columnista Rafael Álvarez Gil cuestionara aspectos de los informativos televisivos.

El Partido Popular (PP) ha escogido el formato parlamentario de pregunta oral en pleno para dirigirse igualmente a la consejera de Hacienda y, de este modo, alcanzar al Gobierno en un asunto que le incumbe de lleno al presidente de RTVC, Santiago Negrín.

La diputada promotora de ambas iniciativas, Luz Reverón, aludió a las competencias de la Consejería de Hacienda para justificar el destinatario de su iniciativa. «Por mucho que ella lo quiera evitar, es la consejera que tiene las competencias sobre televisión canaria», apuntó, tras recordar su inhibición respecto de la legalidad del contrato de adjudicación de los servicios informativos.

No obstante, Reverón precisó que esta segunda pregunta oral no se verá en el pleno que está convocado para los días 6 y 7 de febrero, «por fecha de presentación» -aún no está calificada por la Mesa-, y por cupo.